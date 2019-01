Lavoratore in nero - Vittorio Di Battista : 'Alessandro scusami - non lo rifarei' : 'Ringrazio Alessandro per le sue parole. Lo ringrazio per la sua sincerità, per la sua onestà, per il suo rigore e per l'affetto che traspare dal suo messaggio. Lo ringrazio e confermo. Confermo ...

Di Battista - il padre sul Lavoratore in nero : "Scusa - Ale. Non lo rifarei" : Il padre di Alessandro Di Battista si affida a Facebook per chiedere scusa al figlio dopo essere stato pizzicato dalla trasmissione Le Iene per un lavoratore pagato in nero nell'azienda di sua ...

Vittorio Di Battista : «Sì - ho un Lavoratore in nero. Non si deve fare e non lo rifarei - scusami Alessandro» : Arrivano in un post su Facebook, dirette al figlio Alessandro, le scuse di Vittorio Di Battista . Il padre di Dibba conferma quanto ammesso dal figlio, che aveva anticipato il contenuto di un'...

Di Battista : "Mio padre ha Lavoratore in nero" : Alessandro Di Battista annuncia con una diretta Facebook che il papà è stato raggiunto da una troupe de Le Iene capitanata dall’inviato Filippo Roma. Secondo quanto conferma lo stesso ex deputato del Movimento 5 Stelle, l’azienda guidata dal padre ha alle proprie dipendenze un lavoratore in nero, una persona di una certa età che gli sta dando una mano “in un periodo di difficoltà”. “Questa mattina mi ha chiamato mio papà - esordisce l’ex ...

Di Battista (senior) e il Lavoratore in nero : beccato dalle Iene si difende così : "Troppi contributi", dice all'inviato della trasmissione di Italia 1 Vittorio Di Battista. Ieri l'esponente dei 5 Stelle...

Il padre di Alessandro Di Battista si scusa con il figlio per il Lavoratore in nero : "Non si deve fare - ma..." : Il giorno dopo è quello delle scuse. Vittorio Di Battista le porge al figlio, Alessandro Di Battista, all'indomani della comunicazione su Facebook dell'ex deputato M5S, che anticipava e commentava con rabbia i contenuti di un servizio de Le Iene, che avevano pescato un lavoratore in nero nell'azienda del padre."Ringrazio Alessandro per le sue parole. Lo ringrazio per la sua sincerità, per la sua onestà, per il suo rigore e ...

Alessandro Di Battista gioca di anticipo : papà pagava Lavoratore in nero : Alessandro Di Battista gioca di anticipo. E prima che il programma tv 'Le Iene' mandi in onda il servizio sul lavoratore in nero nell'azienda di famiglia, fa 'mea culpa' al posto del padre e in un video su Facebook annuncia: "Ho qualcosa da dirvi. Spero che tutto sia chiaro. E' una cosa personale". Quindi, spiega di aver avuto la notizia dal padre, di essersi "incaz..." intanto "perche' e' una cosa profondamente sbagliata" sottolinea ma anche ...

Di Battista : “Mio padre ha un Lavoratore in nero nella sua ditta - sono arrabbiato a morte” : «Questa mattina mi ha chiamato mio papà e mi ha detto che era stato avvicinato da Filippo Roma che gli ha fatto alcune domande in merito alla piccola impresa di famiglia». Alessandro Di Battista, in un video su Facebook, spiega di aver saputo che nell’azienda di famiglia c’era un lavoratore in nero, e la notizia sta per essere diffusa dalle Iene: «...

Il papà di Di Battista ha un Lavoratore in nero. 'Sono arrabbiato con lui - non lo sapevo' : Il pentastellato anticipa su Facebook una scoperta delle Iene. E aggiunge: 'Ci fanno le pulci, ora vadano anche da Berlusconi'

Di Battista : "Mio padre ha un Lavoratore in nero - sono incazzato" : L'esponente dei 5 Stelle anticipa le Iene: "Lui mi ha spiegato che è in un fase di difficoltà dell'azienda ma io mi sono...

Di Battista e le Iene : 'In ditta di papà un Lavoratore in nero' : "Questa mattina mi ha chiamato mio padre e mi ha detto che è stato avvicinato da Le Iene in merito ad una piccola azienda di famiglia. Gli hanno chiesto se c'è un lavoratore in nero e lui ha risposto ...

Di Battista : papà pagava Lavoratore in nero - mi sono incazzato : Roma, 26 gen., askanews, - Alessandro Di Battista ammette che suo padre Vittorio ha pagato in nero un lavoratore della piccola azienda di famiglia. Lo fa in un video pubblicato su Facebook. Ripreso a ...

Di Battista : Lavoratore in nero in ditta mio padre. Mi sono arrabbiato - : L'esponente M5s anticipa su Facebook un'inchiesta delle Iene e svela che nell'azienda del papà, in difficoltà economiche, c'è un dipendente senza contratto. E aggiunge: "Comprendo ma non giustifico. ...

Di Battista : Lavoratore in nero in ditta mio padre. Mi sono arrabbiato : Di Battista: lavoratore in nero in ditta mio padre. Mi sono arrabbiato L'esponente M5s anticipa su Facebook un'inchiesta delle Iene e svela che nell'azienda del papà, in difficoltà economiche, c'è un dipendente senza contratto. E aggiunge: "Comprendo ma non giustifico. Non si fa, e poi a noi fanno le pulci su ...