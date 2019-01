Inter | vincere e ripartire Lo scoglio granata per scordare il Sassuolo

Torino - Mazzarri : "Inter squadra top - ma vincere può essere la svolta" : "Bisogna incrementare le vittorie, su questo non ci piove". Walter Mazzarri lancia il suo Toro all'assalto "di una squadra top, che non a caso è terza in classifica", guidata da un tecnico amico "col ...

21esima giornata di Serie A - quote : Inter e Juve dovrebbero vincere - la Roma va a Bergamo : Sarà una giornata molto Interessante quella che ci attende in questo week-end di Serie A. La Juve continua a dominare incontrastata la classifica, ma avrà una partita non facile, proprio come il Napoli, di fatto l'unica vera inseguitrice, che a sua volta si troverà a Milano per una trasferta ostica. Il Campionato si apre questo Sabato alle 15.00 con Sassuolo-Cagliari, sfida difficile per la squadra sarda con gli emiliani in ripresa dopo un avvio ...

CALCIOMERCATO Inter / Ultime notizie : Barella - è pronta l'offerta per convincere il Cagliari : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: il piano per avere Barella a giugno. Intanto Godin ha già effettuato le visite mediche, arriva anche Cedric.

Inter - Skriniar ha le idee chiare : “voglio vincere con questa maglia. Valgo 100 milioni? Quando lo ha detto Spalletti…” : Il difensore slovacco ha parlato della stagione dell’Inter e degli obiettivi futuri, sottolineando di voler vincere un trofeo in nerazzurro Terzo posto in classifica e obiettivo Europa League, sono queste le certezze della stagione dell’Inter. Milan Skriniar ha le idee chiare e, nel corso di un’Intervista a Tuttosport, ha sottolineato di voler vincere il primo trofeo con la maglia nerazzurra. Parole schiette e sincere, ...

Inter - Skriniar : 'Resto e voglio vincere - il rinnovo è vicino. Godin ci migliorerà' : Europa League? Vorremmo arrivare in fondo" Skriniar ha poi parlato dei difensori che stima in giro per l'Europa: "Per me il più forte del mondo è Sergio Ramos, ha vinto tanto, segnando anche - ha ...

Inter - Spalletti : 'Noi imprecisi - ci siamo mossi poco. Serve ancora una crescita e dobbiamo vincere un titolo' : Inter, Spalletti: "Avremmo dovuto avere più qualità" Il bilancio dell'allenatore nerazzurro ai microfoni di Sky Sport è inequivocabile: "Dovevamo avere più qualità lì davanti, abbiamo perso troppi ...

Inter-Sassuolo - Spalletti : 'Vogliamo agganciare il Napoli e vincere un trofeo. Icardi come Skriniar : non ha prezzo' : Chiunque deve avere l'attenzione giusta, perché è un mondo aperto. A Ranocchia vanno fatti i complimenti, è l'esempio del professionista che vuole bene prima all'Inter e poi a sé stesso. 14:46 18 gen ...

Inter-Sassuolo - Spalletti : “Vogliamo vincere un trofeo. Su Nainggolan…” : INTER SASSUOLO Spalletti- Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’attuale stagione nerazzurra e rimarcando il desiderio di conquistare un trofeo. Focus anche sulle condizione di Radja Nainggolan e sulla bestia nera Sassuolo, autentico spauracchio nerazzurro nelle ultime stagioni. Leggi anche: Zapata-Inter, clamoroso: l’atalantino alternativa ad Icardi. ...

Inter - Politano : 'Riscatto stimolo in più per convincere Spalletti e società' : Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Matteo Politano, Intervistato da Sky Sport a tre giorni dalla sfida con la sua ex squadra, il Sassuolo, con cui la società nerazzurra tratterà l'eventuale riscatto ...

Calciomercato Inter - i tifosi dell'Atletico Madrid manifestano per convincere Godin a rinnovare : È stato a lungo uno dei migliori difensori al mondo e ha giocato a un livello altissimo. E continua a dimostrarlo ancora oggi. Per questo noi dell'UNION vogliamo che Godin continui a giocare per l'...

Inter - Politano : “Psv - che rimpianto! Ma possiamo vincere l’Europa League” : Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Matteo Politano, esterno offensivo dell’Inter, ha parlato dell’anno appena trascorso: “Il 2018 è stato l’anno più bello della mia vita, dal matrimonio ai nerazzurri in Champions e alla Nazionale. Sinceramente non mi aspettavo di giocare tutte le partite, il trasferimento a Milano mi sembrava un salto così grande… Devo […] L'articolo Inter, Politano: “Psv, che ...

