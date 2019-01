Il Torino batte l' Inter | decide gol di Izzo

Serie A Basket - 17ª Giornata – Trieste batte Torino all’overtime - colpo Brescia a Reggio Emilia - sorride Venezia : tutti i risultati : Trieste piega Torino dopo un duro match concluso all’overtime, Brescia vince in trasferta a Reggio Emilia, sorride Venezia: i risultati delle sfide della 17ª Giornata di Serie A Dopo il successo di Cantù su Trento nel lunch match e le vittorie di Milano su Bologna e Avellino su Cremona, la domenica pomeriggio della 17ª Giornata del campionato di Serie A prosegue con altri tre incontri. Nella prima gara, Trieste e Torino giocano un match ...

Il Torino di Mazzarri batte l’Inter che va a meno 8 dal Napoli : Gol di Izzo Walter Mazzarri serve la sua vendetta sportiva. Il suo Torino batte 1-0 l’Inter di Spalletti. Gol di Izzo il calciatore di Scampia che proprio Mazzarri aiutò a non abbandonare il mondo del pallone. Rete nel primo tempo su colpo di testa. L’Inter ha provato a reagire ma non ha costruito grandi palle gol. Spalletti ha fatto tre cambi, è entrato anche Nainggolan ma l’inerzia del match non è cambiata. Nel finale espulso ...

Torino - combatterono l'Isis in Siria : ragazzi chiedono il presidio di solidarietà : Udienza in Tribunale a Torino per chi ha combattuto contro l'Isis in Siria. Fuori dal Palazzo di Giustizia il presidio di solidarietà per i ragazzi che sono sotto sorveglianza speciale per sospetta '...

Basket - 16^ giornata Serie A 2019 : super Moraschini e Brindisi batte Milano. Venezia inguaia ulteriormente Torino : La Happy Casa Brindisi compie l’impresa nella sedicesima giornata della Serie A di Basket. I pugliesi infliggono la seconda sconfitta in campionato all’Olimpia Milano, superandola per 101-92 al termine di una partita che ha visto sempre Brindisi al comando, fin dal primo quarto che è stato chiuso avanti di dieci punti dalla formazione di coach Vitucci. super prestazione di Adrian Banks e di Riccardo Moraschini, con entrambi che ...

Serie A Basket - 16ª Giornata – Milano ko a Brindisi - Venezia batte Torino e accorcia le distanze : L’Olimpia Milano crolla fuori casa a Brindisi: Venezia espugna il PalaRuffini di Torino e si porta a -6 in classifica Dopo il successo di Sassari su Reggio Emilia nel lunch match, il pomeriggio della 16ª Giornata di Serie A prosegue con le prime due della classe in campo per due insidiose trasferte. L’Olimpia Milano cade a Brindisi, sconfitta per 101-92 dai padroni di casa, autori di una prestazione davvero convincente impreziosita dai 25 ...

Torino - i combattenti contro l’Isis : “Procura ha chiesto misure cautelari - ma noi dalla parte giusta. Esigiamo rispetto” : Quattro di loro hanno combattuto in Siria contro l’Isis (uno era in Rojava come volontario e giornalista) ma per loro la Procura di Torino, con la motivazione della “pericolosità sociale” a causa dell’abilità “in materia d’armi” acquisita in Medio Oriente, ha chiesto la sorveglianza speciale e il divieto di dimora nel capoluogo piemontese. È quanto accaduto a cinque persone dell’area antagonista che negli ...

I torinesi combattenti in Siria : “Non siamo terroristi. Abbiamo fatto di tutto per evitare che Torino finisse nel mirino dell’Isis” : A guardarlo, seduto a un tavolino di un bar, non sembra un reduce del fronte Siriano, partito da Torino per combattere l’Isis, prima con una videocamera poi con un kalashnikov. Maglione e giacca nera, jeans, qualche libro in una borsa di tela. Eppure Davide Grasso, 38 anni, in Siria, tra il 2016 e il 2017, ci è stato nove mesi, di cui sette al fian...

Torino - pm chiede sorveglianza speciale per 5 foreign fighters. Sono andati in Siria a combattere l’Isis : La sorveglianza speciale per due anni e il divieto di dimora. È quello che ha chiesto la procura di Torino per cinque persone, esponenti dell’area antagonista. Noti con i nomi di Paolo, Eddi, Jak, Davide e Jacopo, Sono militanti No Tav e del centro sociale Askatasuna: in passato Sono andati, in tempi diversi, in Siria per unirsi alle Ypg, le “Unità di milizia popolare” curde che combattono, fra l’altro, contro l’Isis. La ...

Serie A Basket - 13ª Giornata – Cremona batte Torino : agganciate Venezia e Avellino al 2° posto in classifica : Cremona vince l’ultima gara del 2018 battendo Torino nella sfida della 13ª Giornata di Serie A: la formazione di coach Sacchetti aggancia Venezia e Avellino al secondo posto Nella Giornata in cui Olimpia Milano e Venezia commettono un passo falso, la prima perdendo per la prima volta in stagione contro Avellino, mentre la seconda finendo ko per la 4ª volta in campionato contro Reggio Emilia, è Cremona a poter sorridere. Grazie al successo ...

Ronaldo decide il derby. La Juve batte Torino 1-0 : La Juventus fa suo il primo derby della Mole di Cristiano Ronaldo autore del gol del definitivo 1-0 contro il Torino nell'anticipo della sedicesima giornata di Serie A. Resta intatta per i bianconeri ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 dicembre : La piazza No Tav batte tutti. 60 mila a Torino - il doppio dei Sì Tav : La giornata La marea dei 60 mila No Tav. Da Torino segnale al governo La protesta record – Vinta la sfida simbolica con i 30 mila del Sì raccolti dalle madamine. A migliaia provenienti da tutta Italia e tanti amministratori M5S di Ferruccio Sansa Il (vero) partito del Pil di Marco Travaglio Siccome la marcia No Tav di ieri a Torino è andata infinitamente meglio di quella Sì Tav dei forzapidinleghisti nascosti dietro le famose sette ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Torino esce dal tunnel e batte Trento in volata - Larry Brown può finalmente sorridere : La Fiat Torino torna a respirare dopo un periodo estremamente problematico e batte la Dolomiti Energia Trentino per 86-84 nell’anticipo del nono turno di Serie A al termine di una partita con diversi rovesciamenti di fronte. Per Larry Brown, di fatto, è la prima vittoria sulla panchina dell’Auxilium, dato che nelle occasioni precedenti si trovava negli USA per una piccola operazione con annessi postumi e il suo posto era stato preso ...

Coppa Italia : Edera + Soriano - Torino batte Sudtirol e vola agli ottavi : Coppa Italia, Torino vittorioso sul Sudtirol grazie alle reti di Edera e Soriano che permettono ai granata di passare agli ottavi di finale Coppa Italia, il Torino passa agli ottavi di finale della competizione dopo aver superato oggi il Sudtirol sul terreno di gioco di casa. Edera e Soriano sono andati in rete nel 2-0 utile ai granata a guadagnarsi la gara del prossimo turno contro la Fiorentina. Per il centrocampista si tratta di una ...

Inter - Skriniar : 'A Torino per battere la Juve. Futuro? I tifosi stiano tranquilli' : Ospite alla presentazione di 'Inter Hits', il centrale nerazzurro Milan Skriniar ha parlato a Sky Sport : le sue dichiarazioni'. DIFENSORI PIU' FORTI SERIE A - 'Senza citare quelli dell'Inter: Koulibaly, Chiellini e Bonucci o Manolas'. JUVE-Inter - 'Sarà una partita difficile, ma noi siamo una ...