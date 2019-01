Diciotti | Di Maio sta con Salvini | Ma voteremo sì al processo

ilgiornale

: Diciotti, Di Maio: non faremo dispetto a Salvini votando contro #dimaio - MediasetTgcom24 : Diciotti, Di Maio: non faremo dispetto a Salvini votando contro #dimaio - ilZio2 : RT @PCirinoPomicino: Da Giletti stasera nuova testimonianza dell’ignoranza di di Maio: la decisione sulla nave Diciotti fu una decisione di… - UomoPena : RT @antoniopolito1: Ma se Di Maio vuole oggi autorizzare un processo contro Salvini per sequestro di persona per il caso Diciotti, perché m… -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Il M5S voterà sì alla richiesta di autorizzazione a procedere per Matteoda parte del tribunale dei ministri di Catania che indaga sul ministro per il caso della, la nave militare bloccata per giorni davanti a Pozzallo con a bordo i migranti recuperati nel Mediterraneo la scorsa estate. Lo ha confermato Luigi Di, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7. "Seha detto che si vuole far processare che facciamo? Gli facciamo un dispetto e gli votiamo contro?", ha detto il vicepremier grillino, "Quella è stata una decisione politica del governo italiano, che ha deciso di far svegliare l'Europa. Io ho sempre detto una cosa: bisogna difendersi non dai processi ma nei processi, perché noi siamo sicuri di quello che abbiamo fatto. Il governo italiano si oppose allo sbarco dellafinché l'Europa non aveva detto dove dovessero andare quelle persone. Ci ...