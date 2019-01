Berlusconi ai terremotati de L' Aquila | ' Ora qui case solide' | ma una signora protesta

Blastingnews

: Qui all’#Aquila il mio governo ha ridato le case ai terremotati in cinque mesi, un risultato straordinario. #ForzaItalia25 - berlusconi : Qui all’#Aquila il mio governo ha ridato le case ai terremotati in cinque mesi, un risultato straordinario. #ForzaItalia25 - McGyver_79 : @phildancefc @51fini @albylover @SeaWatchItaly @Medhope_FCEI @openarms_it @openarms_fund @RescueMed @nelloscavo… - gigiluigi59 : @mara_carfagna @berlusconi @forza_italia Ha ragione ma con questo sistema girovagano in italia 700mila persone che… -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Sono giorni in cui si parla molto di Silvio. Il Cavaliere ha scelto di candidarsi alle Europee con l'obiettivo di ricucire il gap con Lega e Movimento Cinque Stelle, ridando forza al suo partito, Forza Italia, che a venticinque anni dalla sua fondazione sembra aver perso lo smalto dei tempi migliori. Un'esperienza politica che lo ha portato più volte sullo scranno più alto del governo, con la necessità di fronteggiare situazione tragiche come quelle dettate dal sisma catastrofico che ha colpito L'nel 2009. A dieci anni di distanzaè tornato nel capoluogo abruzzese ed ha avuto modo di salutare con soddisfazione gli effetti della sua politica post-terremoto.Il ritorno del Cavaliere "Confesso di essere abbastanza commosso- ha detto - perché non sono mai ritornato a L'dopo la fine del nostro Governo. Temevo di essere troppo rattristato dal dover ...