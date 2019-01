Attentato Filippine | morti salgono a 27

Attentato Filippine - i morti sono 19 : 6.13 Si aggrava il bilancio delle vittime dell' Attentato alla cattedrale sull'isola di Jolo, nelle Filippine . I morti sono infatti 19 e 48 i feriti. Tra le vittime ci sono sia civili che militari. Due ordigni sono esplosi nel corso della messa domenicale. La prima è scoppiata sulla porta della cattedrale, la seconda all'esterno dell'edificio,quando erano già entrate in azione le forze di sicurezza. Al momento non c'è stata nessuna ...

Filippine - Attentato in negozi : due morti : 11.08 Almeno due persone sono morte e 21 sono rimaste ferite oggi in seguito ad una esplosione in un centro commerciale nelle Filippine.Lo riferisce un'autorità del posto,il generale Sobejana. L'esplosione è avvenuta all'ingresso del centro South Seas, a Cotabato, nel sud del paese. La polizia ha trovato un altro ordigno inesploso nelle vicinanze L'attacco non è stato ancora rivendicato ma Sobejana ha detto che dalle prime indagini, gli ...