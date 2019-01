Alessandro Giuli ha risposto alle critiche ricevute per il suo editoriale sul

agi

(Di domenica 27 gennaio 2019) "Sono stato trattato come un 'no vax' per la mia scheda sul signoraggio bancario e questo mi dispiace parecchio. Che fosse materiale controverso l'avevo annunciato già in conferenza stampa. E comunque era un, un mio punto di vista, e non era no euro. 'Povera Patria' non ha intenzione di sparare verità nel cielo e non pretende che tutti siano d'accordo. Tant'è che nella prossima puntata continueremo a parlare di questo tema, invitando in trasmissione chi la pensa diversamente". Così il giornalistacommenta con l'Agi la bufera social che si è abbattuta sulle sue teorie esposte ieri nell'andato in onda nella puntata d'esordio di 'Povera Patria', il programma condotto da Annalisa Bruchi nella seconda serata di Raidue.Lesu Twitter "Su che libri avete studiato?" è uno dei tweet più gentili che gli sono stati inviati. A trainare la ...