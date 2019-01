Trump mette fine allo shutdown più lungo

Usa - siglato accordo temporaneo per mettere fine a shutdown record. Doppia sconfitta per Trump - Nancy Pelosi ancora vincente : Due a zero a favore di Nancy Pelosi. Il braccio di ferro con il presidente americano sullo shutdown è finito così: con una Doppia vittoria politica a favore della deputata italoamericana, dal tre gennaio di nuovo in controllo della Camera. Nel giro di due giorni la 78enne ha avuto la meglio sul 72enne Donald Trump, costringendolo prima a posticipare il discorso sullo stato dell'unione e poi ad accettare di riaprire il governo federale senza in ...

Trump avverte : "Se volete vedere crollare la Borsa - mettetemi in stato di accusa! : ""L'economia è una delle migliori nella nostra storia, con la disoccupazione al livello più basso da 50 anni e la Borsa pronta per segnare nuovamente un record (stabilito da noi molte volte) e tutto quello che si è sentito ieri, basato su una storia falsa, è impeachment. Se volete vedere crollare la Borsa, mettetemi in stato di accusa!": lo twitta Donald Trump, dopo che il procuratore speciale del Russiagate Robert ...

La Cina tende la mano a Trump - promette maxi acquisti di beni Usa : D'altra parte la fiducia degli investitori è direttamente proporzionale al timore che tra le due maggiori economie al mondo si riaccenda una guerra a colpi di dazi che peserebbe sull'intera economia ...

Trump posta un video in Iraq e mette in pericolo i soldati : In Iraq, invece, gli Usa proseguiranno il loro impegno ma Trump ha spiegato che ' Gli Stati Uniti non possono più essere il gendarme del mondo ' .

Usa - si dimette anche l’inviato anti-Isis per il ritiro delle truppe della Siria. Ma Trump insiste : “Stato islamico sconfitto” : Dopo le dimissioni del capo del Pentagono James Mattis, Donald Trump deve incassare un’altra perdita pesante. Si è infatti dimesso l’inviato speciale Usa presso la coalizione internazionale anti Isis Brett McGurk, anche lui in polemica con la decisione del capo della Casa Bianca di ritirare le truppe statunitensi dalla Siria. Nella lettera di dimissioni, McGurk afferma che l’Isis è in fuga ma non è sconfitto e spiega come il ...

CAOS USA/ L'addio di Mattis mette Trump nei guai e regala il Medio oriente a Putin : Il segretario alla Difesa, Jim Mattis, si è dimesso in aperto contrasto con la politica estera di Trump, aprendo una grave crisi nell'amministrazione

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Trump ritira truppe dalla Siria : si dimette Jim Mattis - 21 dicembre 2018 - : ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora. Trump ritira truppe dalla Siria: si dimette Jim Mattis. Voto Manovra al senato , 21 dicembre 2018,

Il segretario alla Difesa Mattis si dimette per i dissidi con Trump : Come te, ho detto fin dall'inizio che le forze armate degli Stati Uniti non dovrebbero essere il poliziotto del mondo. Al contrario, dobbiamo usare tutti gli strumenti del potere americano per ...

Bufera su Trump per il ritiro dalla Siria - il capo del Pentagono si dimette : «Gli Stati Uniti non vogliono essere il poliziotto del Medio Oriente. Ora tocca agli altri combattere». Donald Trump non arretra di un millimetro il giorno dopo l'annuncio a sorpresa...

Trump mette in guardia Fed : Non commettere nuovo errore su tassi : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Donald Trump si mette il gilet giallo : "Sbagliato alzare il costo dell'energia per coprire chi inquina di più al mondo" : Donald Trump ironizza sulla decisione del presidente francese - dopo la protesta dei gilet gialli - di congelare l'aumento delle tasse sul carburante, che a suo avviso dà ragione alla sua contestazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici."Sono contento che il mio amico Emmanuel Macron e i manifestanti di Parigi abbiano concordato con la conclusione cui sono arrivato due anni fa", scrive su Twitter, alludendo alla sua ...

Terremoto in Alaska - Trump promette fondi : ANSA, - ANCHORAGE , Alaska, , 1 DIC - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inviato via tweet un messaggio al popolo dell'Alaska, colpito ieri da un forte Terremoto. "Al grande popolo dell'...