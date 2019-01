Torino | fan in delirio per Fedez

Torino - buste con proiettili all’ex senatore PD Stefano Esposito - prefetto - Ansa e LaPresse : Non è noto se le buste, apparentemente spedite dallo stesso mittente, contenessero anche rivendicazioni o minacce. Indaga la Digos di Torino.Continua a leggere

Roma-Torino 3-2 - Serie A : i giallorossi si fanno rimontare - poi vincono con El Shaarawy : La Roma ha sconfitto il Torino per 3-2 nell’anticipo della 20^ giornata della Serie A, la prima del girone di ritorno. I giallorossi si sono imposti all’Olimpico e sono balzati momentaneamente al quarto posto in classifica, in attesa degli impegni di Lazio e Milan su cui ora vantano uno e due punti di vantaggio. I granata, invece, non riescono a risalire dal nono posto e ora rischiano di scivolare indietro. A decidere la contesa è ...

Consigli fantacalcio 20 giornata : la Serie A riparte con Roma-Torino : Consigli fantacalcio 20 giornata – Dopo la lunga pausa di quasi 20 giorni, dovuta alla sosta invernale, torna la Serie A e in parallelo riprende forma la rubrica di SerieANews.com con i Consigli per il fantacalcio. E’ il momento di iniziare a pensare alla formazione da schierare. Ecco le nostre “dritte” per questo fine settimana calcistico […] L'articolo Consigli fantacalcio 20 giornata: la Serie A riparte con ...

Consigli fantacalcio 20 giornata : si riparte con Roma-Torino : Consigli fantacalcio 20 giornata – Dopo la lunga pausa di quasi 20 giorni, dovuta alla sosta invernale, torna la Serie A e in parallelo riprende forma la rubrica di SerieANews.com con i Consigli per il fantacalcio. E’ il momento di iniziare a pensare alla formazione da schierare. Ecco le nostre “dritte” per questo fine settimana calcistico […] L'articolo Consigli fantacalcio 20 giornata: si riparte con Roma-Torino ...

Consigli fantacalcio 20 giornata : si riparte con Roma-Torino : Consigli fantacalcio 20 giornata – Dopo la lunga pausa di quasi 20 giorni, dovuta alla sosta invernale, torna la Serie A e in parallelo riprende forma la rubrica di SerieANews.com con i Consigli per il fantacalcio. E’ il momento di iniziare a pensare alla formazione da schierare. Ecco le nostre “dritte” per questo fine settimana calcistico […] L'articolo Consigli fantacalcio 20 giornata: si riparte con Roma-Torino ...

Tav - alcuni media tifano per il Sì. Ora Torino ha davvero un’aria irrespirabile : In Piemonte c’è un problema grosso di informazione, molto grosso. alcuni organi che oramai io definisco di “disinformazione” forniscono tutti una versione partigiana del problema dell’alta velocità Torino-Lione. Meglio, non forniscono neppure notizie: fanno il tifo. Ovviamente a favore della realizzazione della linea, i cui lavori, lo ricordo, non sono mai iniziati, posto che quello che si è iniziato è solo un tunnel ...

Pro Tav oggi in piazza a Torino : c'è anche la Lega |Appendino : fanno sorridere | Salvini : "Favorevole" : Ci sarà anche la Lega in piazza a Torino a fianco dei manifestanti in favore della realizzazione della Tav. "fanno sorridere, non rispettano il contratto di governo", attacca la sindaca Chiara Appendino. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini: "Nessuno pretende che il progetto non si tocchi, ma l'Italia vada avanti"

Pro Tav oggi in piazza a Torino : c'è anche la Lega | Appendino attacca : "Fanno sorridere" | Salvini : "Sono sempre stato favorevole" : Ci sarà anche la Lega in piazza a Torino a fianco dei manifestanti in favore della realizzazione della Tav. "Fanno sorridere, non rispettano il contratto di governo", attacca la sindaca Chiara Appendino. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini: "Nessuno pretende che il progetto non si tocchi, ma l'Italia vada avanti"

Cristiano Ronaldo - regalo di Natale : visita all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino : ... ha regalato loro una serie di giocattoli e strappato un momento di gioia nel periodo che, per antonomasia, regala felicità in ogni angolo del mondo. Un gesto che ha migliorato la giornata dei ...

Torino - fiabe virtuali in videogame contro lo stress da terapia : il test all'ospedale infantile : Draghi e creature incantate tramite un visore Qr per contribuire a ridurre sedativi e antidolorifici: il progetto "Tommi" nel reparto di Oncoematologia del Regina Margherita

Torino - all'ospedale infantile un videogame di fiabe virtuali contro lo stress da terapia : Draghi e creature incantate tramite un visore Qr per contribuire a ridurre sedativi e antidolorifici: il progetto "Tommi" nel reparto di Oncoematologia del Regina Margherita

Pagelle/ Torino-Juventus - 0-1 - : Fantacalcio - i voti della partita - Serie A 16giornata - : Pagelle Torino-Juventus , 0-1, : Fantacalcio, i voti del derby della Mole, valevole per la 16giornata di Serie A. Con la firma di Cristiano Ronaldo.

Milan e Torino non si fanno male - a San Siro termina 0-0 : Finisce a reti inviolate il posticipo domenicale della quindicesima giornata di Serie A tra Milan e Torino. Uno 0-0 arrivato al termine di un match dalle due facce, divertente nel primo tempo e più ...

Pagelle/ Milan Torino : Fantacalcio - i voti della partita - Serie A 15giornata - primo tempo - - IlSussidiario.net : Pagelle Milan Torino: Fantacalcio, i voti del posticipo serale nella quindicesima giornata del campionato di Serie A, si giocava a San Siro.