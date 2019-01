Snowboard | PSL Mosca 2019 | vittorie per Andrey Sobolev e Julie Zogg | fuori agli ottavi

LIVE Snowboard - PSL Mosca 2019 in DIRETTA : gli azzurri si giocano il primato in classifica generale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del PSL di Mosca, valido per la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. Si torna a parlare di slalom, dunque, dopo la clamorosa doppietta tricolore nel gigante di Rogla: è l’ultima tappa del massimo circuito internazionale prima dei Mondiali statunitensi. L’Italia dovrà difendersi nella specialità non olimpica, dove da mesi non trova grandi risultati: si affida alla coppia che è giunta sul ...

Snowboard - Coppa del Mondo Mosca 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e i PSL da disputare : Sabato 26 e domenica 27 gennaio a Mosca andrà in scena la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. Nella capitale russa si svolgeranno due PSL, uno individuale nella giornata di sabato e poi quello a squadre domenica. Gli azzurri si presenteranno al via con grandi ambizioni, considerando le ottime prestazioni arrivate nel PGS di Rogla, con la doppietta al maschile di Edwin Coratti e Daniele Bagozza e il quarto posto ...

Snowboard – Coppa Europa : italiani fuori dalle finali del PSL a Bad Gastein : Coppa Europa, italiani fuori dalle finali del PSL a Bad Gastein: Jasmin Coratti 18ª tra le donne, Hofer 23° tra gli uomini Patrizia Kummer, quarta nella gara di Coppa del mondo due giorni fa, e Sangho Lee sono i vincitori degli slalom paralleli femminile e maschile di Coppa Europa che si sono disputati a Bad Gastein, in Austria. La svizzera e il coreano hanno battuto rispettivamente in finale Maria Valova e Dmitry Loginov, entrambi di ...

Snowboard - PSL a squadre Bad Gastein 2019 : Nadya Ochner e Aaron March conquistano un prezioso secondo posto! : L’Italia chiude al secondo posto il PSL Team di Bad Gastein, valido per la Coppa del Mondo di Snowboard. Gli azzurri Aaron March e Nadya Ochner sono riusciti a raggiungere brillantemente la finale, dove sono stati però sconfitti dalla coppia austriaca formata da Benjamin Karl e Daniela Ulbing, accusando un ritardo complessivo di 1.07. Bisogna però sottolineare come gli austriaci abbiano corso sulla pista blu, che si è rivelata essere molto più ...

LIVE Snowboard - PSL a squadre Bad Bastein 2019 in DIRETTA : l’Italia si gioca la vittoria con Ochner e March : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del PSL Team di Bad Gastein, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Snowboard. Sulle nevi austriache andrà in scena la prima prova stagionale per squadre miste, si preannuncia grande spettacolo e l’Italia proverà a giocarsi le sue chance. Aaron March e Nadya Ochner lotteranno fino in fondo con le coppie più quotate, Austria e Germania sembrano poterla fare da padrona: Riegler e Baumeister, ...

Snowboard - Coppa del Mondo Bad Gastein 2019 : oggi in scena il PSL Team - l’Italia ci prova : Una vittoria, a Winterberg nell’ultima prova stagionale, e la terza piazza nella classifica generale (entrambe timbrate Ochner/Fischnaller). L’Italia si presenta con buone ambizioni alla prima gara dell’anno a squadre miste per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo: oggi a Bad Gastein va in scena infatti il PSL Team sulla pista che ha ospitato ieri la prova individuale. Le squadre più attese e grandi ...

Snowboard - Coppa del Mondo Bad Gastein 2019 : nel PSL poche gioie per l’Italia. Vincono la 45enne Riegler e Baumeister : Dopo tre podi in quattro gare, si interrompe la striscia positiva per l’Italia nella Coppa del Mondo di Snowboard: nel primo PSL di questa stagione, in terra austriaca a Bad Gastein, a vincere sono il teutonico Stefan Baumeister e la veterana padrona di casa Claudia Riegler. Terza vittoria in carriera, la seconda nello slalom, per Baumeister, classe 1993: percorso eccezionale quello del tedesco, che nell’ultimo atto ha battuto ...

LIVE Snowboard - PSL Bad Gastein 2019 in DIRETTA : March e Bormolini si fermano ai quarti - Fischnaller - Bagozza e Ochner fuori agli ottavi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del PSL di Bad Gastein, terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. Sulle nevi austriache l’Italia punta a salire ancora sul gradino più alto del podio. Al maschile il veterano Roland Fischnaller, dopo la splendida vittoria a Cortina potrà regalarci un’altra delle sue imprese e anche Aaron March potrà ambire al podio, dopo aver chiuso al quinto posto le prime due prove. In gara ci ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 8 gennaio : slalom Flachau e PSL Snowboard - Italia all’assalto in Austria : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi martedì 8 gennaio). Ci aspetta una serata estremamente ricca e avvincente con sci alpino e snowboard, in scena due appuntamenti imperdibili validi per la Coppa del Mondo: lo slalom femminile di Flachau è una grande classica del Circo Bianco, la night race in terra Austriaca regalerà come sempre grandi emozioni e non deluderà le aspettative degli appassionati che potranno ...

Snowboard - PSL Bad Gastein 2019 : qualifiche. Baumeister e Riegler in testa - cinque italiani agli ottavi : A Bad Gastein (Austria) si sono disputate le qualifiche del PSL di Snowboard, prova valida per la Coppa del Mondo. A partire dalle ore 18.45 andrà in scena il tabellone a eliminazione diretta (si partirà dagli ottavi di finale). MASCHILE – Il tedesco Stefan Baumeister si rivela il più in forma e stampa il miglior tempo (56.93) precedendo di appena due centesimi il quotato svizzero Dario Caviezel e di 0.14 l’austriaco Benjamin Karl. ...