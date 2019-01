Salento | raid razzista in casa di un 22enne della Sierra Leone | colpito con una sedia

ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 gennaio 2019) L’irruzione, unascaraventata addosso, gli insulti, la fuga e il mistero su due colpi di pistola esplosi in aria. Alhaji Thuray ha 22 anni, è arrivato in Italia dalla, lavora come custode di alcuni campi da calcio a Trepuzzi, in provincia di Lecce, e dalla notte tra il 21 e il 22 gennaio ha una spalla malconcia che guarirà in 20 giorni, come da prognosi dell’ospedale di Campi Salentina. Perché, ha denunciato ai carabinieri che ora indagano sulla vicenda, un gruppo di ragazzi lo ha aggredito per motivi razziali dopo che aveva protestato per il chiasso, mentre loro festeggiavano fuori da una pizzeria e lui dormiva dopo una giornata di lavoro.“Vai via nero, questa non ètua, vattene in Africa”. “Fanculo nero, questo non è il tuo Paese, vattene”, gli hanno urlato prima e dopo l’aggressione, ha raccontato Thuray, da otto ...