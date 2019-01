Partita Iva - regime forfettario 2019 : coefficiente redditività e codici ATECO : Partita Iva, regime forfettario 2019: coefficiente redditività e codici ATECO coefficiente redditività 2019 per regime forfettario Ci sono importanti novità sul fronte della Partita Iva quest’anno. No, non stiamo parlando della fattura elettronica, bensì del regime forfettario 2019, che ha subito delle modifiche rispetto allo scorso anno. Chi opera nel regime forfettario, inoltre, non è obbligato a operare in regime di fattura ...

Aliquote Irpef 2019 : scaglioni dipendenti pubblici - privati e Partita Iva : Aliquote Irpef 2019: scaglioni dipendenti pubblici, privati e Partita Iva scaglioni Irpef 2019, le cifre La riforma delle Aliquote Irpef 2019 tanto attesa alla fine non c’è stata. Forse si è trattato solo di un rinvio al prossimo anno, ma adesso sembra ancora troppo presto per parlarne. Ciò significa che le Aliquote Irpef 2019 resteranno invariate rispetto a quelle vigenti per il 2018. Tuttavia, quest’anno porterà diverse novità sotto ...

La Partita decisiva contro la nuova cupola : Gli arresti di ieri a Palermo, per gli sviluppi nell’inchiesta sulla cosiddetta nuova cupola, cambiano qualcosa. Se non il giudizio di fondo, che resta centrato sulla fase di estrema debolezza di Cosa nostra e sull’ottimo operato di una parte della procura di Palermo, si precisa l’ambizione del tent

Mutuo senza busta paga 2019 : importo massimo - interessi e Partita Iva : Mutuo senza busta paga 2019: importo massimo, interessi e Partita Iva In tempi di particolare instabilità lavorativa, per molti – soprattutto per molti giovani – accedere un Mutuo è quasi una missione impossibile. Quasi, perché, in realtà, gli istituti di credito stanno cominciando a proporre degli strumenti adatti a chi non dispone di un grosso budget o comunque ha un’occupazione precaria. Mutuo senza busta paga: generazione non ...

Calciomercato Genoa - rebus sulla controPartita dal Milan : arriva un rifiuto : Calciomercato Genoa – Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato del Genoa, nelle prossime ore arriverà l’ufficialità del passaggio di Piatek al Milan che sarà il sostituto di Gonzalo Higuain. Sono invece tanti i dubbi sulla contropartita da girare al Genoa, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ Bertolacci avrebbe rifiutato il trasferimento al Genoa con l’intenzione di decidere una squadra ...

Partita Iva e omessa fatturazione : lettere del fisco in arrivo - le sanzioni : Partita Iva e omessa fatturazione: lettere del fisco in arrivo, le sanzioni lettere per omessa fatturazione dal fisco Ultime notizie per i titolari di Partita Iva provengono dal Provvedimento n. 314644 dell’Agenzia delle Entrate diffuso lo scorso 23 novembre 2018. E avente come oggetto le modalità operative di invio comunicazioni a tutti i soggetti che non hanno presentato i dati inerenti alla comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva ...

Partita Iva 2019 : passaggio a regime forfettario è possibile dai minimi? : Partita Iva 2019: passaggio a regime forfettario è possibile dai minimi? regime forfettario e minimi, si può fare il passaggio? In merito alla Partita Iva, ci saranno delle modifiche importanti nel corso del prossimo anno, con l’introduzione della flat tax. Una misura che di fatto estenderà il regime forfettario a tutte le partite Iva con redditi annui inferiori a 65.000 euro. Il regime forfettario è un regime agevolato che è seguito al ...

Conto corrente gratis e online per Partita Iva o autonomi. Quali sono : Conto corrente gratis e online per Partita Iva o autonomi. Quali sono Partita iva o autonomi, i conti correnti gratis Il Conto corrente gratis è una parola chiave di primaria importanza per i lavoratori autonomi con Partita Iva. Abituati a spese fuori dal comune ogni anno per gestire la propria attività e non andare in perdita, un Conto corrente a zero spese è la soluzione migliore per questo tipo di lavoratore, poiché abbatte le spese di ...

DIRETTA BASKONIA MILANO/ Info streaming e tv : Partita decisiva in chiave playoff per Olimpia - Basket Eurolega - : Eurolega, Basket: DIRETTA BASKONIA MILANO. Info streaming video e tv: per l'Olimpia la partita della Fernando Buesa Arena è fondamentale nella corsa ai playoff.

Partita Iva e regime forfettario 2019 : falso lavoro autonomo - i rischi : Partita Iva e regime forfettario 2019: falso lavoro autonomo, i rischi regime forfettario 2019 e Partita iva, il falso lavoro Importanti novità all’orizzonte per chi una Partita Iva, oltre alle modifiche rispetto a requisiti e condizioni del regime forfettario. “Disposizioni per il contrasto del falso lavoro autonomo” è il nome del disegno di legge presentato dalla senatrice del M5S Nunzia Catalfo. L’obiettivo della proposta legislativa è di ...

Inter - Partita la trattativa per il riscatto di Politano (RUMORS) : Uno degli acquisti della scorsa estate che hanno fatto maggiormente la differenza in casa Inter è stato sicuramente l'esterno, Matteo Politano. Il giocatore è arrivato in prestito oneroso da cinque milioni di euro (pagato con il cartellino di Odgaard) con diritto di riscatto fissato a venti milioni di euro. Un riscatto che, però, sembra essere scontato visto che la società nerazzurra non vuole ripetere quanto successo lo scorso anno con Joao ...

Supercoppa in Arabia - non serviva una Partita per iniziare a indignarsi : Verrà ricordata come la partita della discordia quella che si giocherà a Jedda, in Arabia Saudita, mercoledì 16 gennaio: il match di Supercoppa tra Juventus e Milan che ormai da diverse settimane sta facendo tanto parlare di sé. Sono molteplici le polemiche nate attorno a questo caso, soprattutto dopo la diffusione della Lega Calcio di un comunicato stampa in cui veniva dichiarato che le donne non avrebbero potuto accedere allo stadio ...

Billionaire - lusso senza rivali. Modelli agé per la Partita di polo : E così la collezione Autunno/Inverno si ispira fortemente all'eleganza sportiva del mondo equestre. I membri del Monte Carlo polo Team, vestiti con caschi, selle e stivali da equitazione tutti ...