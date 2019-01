Milano | auto contromano sulla Tangenziale est | un morto quattro feriti

Milano - auto contromano : 1 morto - 4 feriti : 11.44 Un morto e 4 feriti. Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte sulla tangenziale est di Milano, che ha visto il coinvolgimento di 3 veicoli. L'incidente è stato causato da un'auto che è entrata in tangenziale contromano, scontrandosi con gli altri 2 autoveicoli. La vittima è un uomo di 45anni. I feriti, 3 uomini e una donna, versano in serie condizioni ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono ...

Milano. Sperimentazione triennale per ridurre il numero di auto e l’inquinamento : Arrivare a Milano in auto da fuori città sarà più facile ed economico. Sarà sufficiente scaricare l’app di un gestore

Milano - spara contro l'auto della scuola guida e scappa con la vettura : Attimi di terrore venerdì pomeriggio nella periferia ovest di Milano . Venerdì pomeriggio un rapinatore si è avvicinato all'auto della scuola guida con la pistola in pugno, ha minacciato allieva e ...

Autostrade : Milano Serravalle - adeguamento tariffe prorogato a 30 giugno : Milano, 17 gen. (AdnKronos) - Milano Serravalle - Milano Tangenziali ha deciso di prorogare la sospensione dell’adeguamento tariffario fino al prossimo 30 giugno sull'intera rete autostradale in concessione. Lo comunica la società. Per i primi sei mesi dell’anno il consiglio di amministrazione della

Dr.Hemp&Mr.Weed Negozio Automatico a Milano : la cannabis come nessuno ve l'ha mai spiegata : Ora disponibili al grande pubblico le migliori qualità di infiorescenze di cannabis light , insieme a prodotti alimentari, cosmetici ed integratori derivati dal prezioso vegetale. Articoli biologici, ...

Corre il settore auto in Europa. A Milano spicca la galassia Agnelli : Ottima performance per il comparto auto a livello europeo galvanizzato dalle aspettative di nuove misure di sostegno all'economia in Cina. L'indice di riferimento di settore, DJ Stoxx auto, guadagna l'1,35%. Corrono anche i titoli quotati a Piazza Affari dove spicca la performance della galassia Agnelli. Nuove ...

Milano - marocchino investe un agente. Il collega spara all'auto : Milano come il far west questo primo pomeriggio. Due marocchini, infatti, hanno investito un agente nel tentativo di fuggire da un controllo in zona Lorenteggio a Milano.Il fatto è accaduto alle 13 in via Pietro Colla. Due agenti del nucleo investigativo del commissariato Lorenteggio, in abiti borghesi, stavano effettuando un controllo sullo spaccio di droga quando si sono imbattuti in due nordafricani che li hanno insospettiti. Da qui è ...

Ultrà morto a Milano - autopsia Belardinelli dopo il 15. Nuovi indagati : Bisognerà aspettare la prossima settimana per sapere quando verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Daniele Belardinelli, il capo Ultrà della curva del Varese morto dopo essere stato travolto da un'auto durante gli scontri scoppiati nel giorno di Santo Stefano prima della partita di campionato Inter Napoli. Martedì prossimo, 15 gennaio, i pm Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri, titolari delle indagini coordinate dal procuratore aggiunto Letizia ...

Targhe straniere - al via le nuove regole. A Milano prima multa e confisca auto : Con i primi giorni di gennaio, le nuove norme contro la cosiddetta “estero-vestizione” mietono la prima vittima, a Milano: un’auto con targa romena a cui, dopo aver effettuato tutte le verifiche del caso, viene elevata una multa da ben 712 euro (che può arrivare a 2.848 euro) e il fermo amministrativo del veicolo. Il malcapitato avrà sei mesi per mettersi in regola (o per prendere la via del Paese di provenienza, utilizzando un foglio ...

Tifoso morto a Milano : nuovi interrogatori a Napoli e sequestri di auto 'attenzionate' : Si tratta di tre automobili con 'ammaccature' che potrebbero essere compatibili con l'investimento di Daniele Belardinelli o frutto dei violenti scontri -

Tangenziale ovest di Milano - Riapre lo svincolo con l'Autostrada dei Laghi : Fine dei disagi e delle deviazioni per chi viaggia sulla Tangenziale ovest di Milano in direzione dellA8 (Autostrada dei Laghi), e viceversa, dovuti a un intervento di manutenzione straordinaria sul viadotto di Rho. La società Milano Serravalle ha comunicato limminente riapertura al traffico veicolare, su due corsie per senso di marcia, del tratto compreso tra linterconnessione con lautostrada A8 Milano-Varese e lo svincolo per il Nuovo ...