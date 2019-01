Lazio | Inzaghi perde la ' fascia'

Serie A : Lazio Juventus - Inzaghi prova Parolo a destra : Scattano le prove anti-Juve a Formello. Assente Lukaku, in procinto di trasferirsi al Newcastle, per la sfida ai bianconeri Inzaghi dovrà rinunciare anche a Marusic e Acerbi, squalificati, e Luiz ...

Lazio - primi dubbi su Inzaghi. Immobile : 'Ma non dovevamo essere più offensivi?' : Secondo quanto raccolto da Il Corriere dello Sport , anche Ciro Immobile, autore del gol della bandiera al San Paolo, si sarebbe lamentato all'indirizzo della panchina durante il difficile primo ...

Lazio - Inzaghi : "L'espulsione di Acerbi non c'era. Milinkovic sostituito pensando alla Juve" : Mastica amaro Simone Inzaghi dopo la sconfitta della sua Lazio al San Paolo con il Napoli. Il tecnico biancoceleste ha così analizzato la sfida ai microfoni di Sky Sport: "Il Napoli ha fatto meglio di noi e ha meritato di vincere, ma devo dire una cosa. Callejon che si ferma e cerca l'avversario è stato più furbo di noi. Non so se era fallo, ma sicuramente l'...

Napoli-Lazio - Inzaghi : “Acerbi? Callejon furbo sulla prima ammonizione” : Napoli-Lazio 2-1, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato della sconfitta contro il Napoli: “Il Napoli ha fatto meglio di noi e ha meritato di vincere, ma devo dire una cosa. Callejon che si ferma e cerca l’avversario è stato più furbo di noi. […] L'articolo Napoli-Lazio, Inzaghi: “Acerbi? Callejon furbo sulla prima ammonizione” proviene ...

Napoli-Lazio - la rabbia di Inzaghi : “l’espulsione di Acerbi non c’era. Milinkovic fuori? Ho pensato alla Juve” : L’allenatore della Lazio ha analizzato la sconfitta subita al San Paolo, recriminando per alcune discutibili decisioni arbitrali rabbia e delusione, per un risultato che poteva anche essere diverso. La Lazio si lecca le ferite dopo il ko con il Napoli, arrivato con il punteggio di 2-1. Cafaro/LaPresse Simone Inzaghi accetta il verdetto del campo, ma si lamenta con il direttore di gara per l’espulsione di Acerbi: “il ...

Napoli-Lazio - Inzaghi : “ingiusta l’espulsione di Acerbi” : Sconfitta per la Lazio nella gara di campionato contro il Napoli, ecco le dichiarazioni dell’allenatore Inzaghi ai microfoni di Sky Sport: “il Napoli ha fatto meglio e ha meritato di vincere, la prima ammonizione di Acerbi non c’era, dubbi anche sulla seconda. Sono episodi che ci vanno male. Correa è una risorse, le ultime partita ha sempre giocato. Nel primo tempo male, aveva approcciato bene poi siamo stati troppo ...

Napoli-Lazio - pazzesco uno-due degli azzurri : Callejon e Milik stordiscono gli uomini di Inzaghi [VIDEO] : L’esterno azzurro si infila in area e non lascia scampo a Strakosha per il vantaggio azzurro, Milik poco dopo su punizione sigla il raddoppio Il Napoli accelera all’improvviso al San Paolo, annichilendo una Lazio partita bene ma abbassatasi troppo con il passare dei minuti. Gli uomini di Ancelotti mettono il turbo intorno alla mezz’ora di gioco, andando sul doppio vantaggio con due gol di pregevole fattura. Callejon apre ...

Napoli-Lazio alle 20.45 La Diretta Inzaghi vuole sorpassare la Roma : Il primo big match del nuovo anno si gioca al San Paolo. Napoli e Lazio si affrontano per iniziare col piede giusto il 2019, che per entrambe sarà diviso tra gli impegni di Serie A, Coppa Italia ed ...

Lazio - Inzaghi : 'Abbiamo le capacità per farcela col Napoli' : 'Dovremo essere bravi a fare tre punti al San Paolo, dove nessuno ci è riuscito: abbiamo le capacità per farcela'. Così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla...

Lazio - Simone Inzaghi ci crede : 'A Napoli per l'impresa' : ROMA - Dopo il poker servito al Novara negli ottavi di Coppa Italia , 4-1,, la Lazio si rituffa ora sul campionato con un girone di ritorno decisamente impegnativo: prima la trasferta a Napoli e poi ...

Lazio - Inzaghi : 'Fiduciosi per Napoli. Mercato? Stiamo lavorando con la società' : Vuole iniziare il girone di ritorno nel migliore dei modi, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, alla vigilia del match contro il Napoli al San Paolo, ha parlato in conferenza stampa nel centro ...

Lazio - Lulic compie 33 anni. Come regalo Inzaghi gli cambia fascia : Il regalo per i suoi 33 anni è una nuova collocazione tattica. Un regalo annunciatissimo e chissà quanto gradito, ma Senad Lulic non è certo tipo che si formalizzi di fronte a certe situazioni. Oggi ...

Lazio - prudenza Inzaghi : con il Napoli si torna al 3-5-1 : Il dubbio è in via di soluzione. Alla fine per la partita di domenica sera a Napoli Inzaghi opterà per la formula più prudente, con un attaccante in meno e un centrocampista in più. Il modulo fantasia,...

Lazio - Inzaghi punta su Lulic contro il Napoli. Murgia verso la Spal : Farà di necessità virtù contro il Napoli, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio in vista del match contro gli azzurri, in programma domenica sera al San Paolo, ha provato Lulic sulla fascia destra. ...