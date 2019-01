I gatti non sono asociali Sono gli umani ad esserlo

Pelle gatti : Ecco perché non si chiude subito per Piatek - : Non sarà né oggi né lunedì il giorno buono per Piatek al Milan. Ne è convinto Carlo Pellegatti . La storica voce di Milan Channel, sul suo canale Youtube, spiega perchè bisognerà aspettare martedì 22 ...

In Italia la cannabis light a uso terapeutico. Non è per l’uomo - ma per cani e gatti : La liberalizzazione della cannabis non si farà, perché non è nel contratto di governo (di nessun governo, per la verità, non solo di questo). L’ultima recente polemica fra i soci del Conte I si è risolta nella conferma del proibizionismo. Intanto però la marijuana è già libera per cani e gatti. Insomma, per i nostri figli bipedi, no; per quelli a q...