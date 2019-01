Festival di Sanremo 2019 | date | ospiti | cantanti e quando inizia

Sanremo story contest - il social quiz lancia una nuova sfida dedicata alla storia del Festival : In quali anni il Festival di Sanremo è stato condotto da Fabio Fazio? Quale avvenimento ha scosso il Festival nel 1967? Chi arrivò al secondo posto nell'edizione del 2015? In che anno Domenico Modugno ...

Festival di Sanremo - Anna Tatangelo bomba sexy sul palco : "Mai vista così" - come si presenterà in diretta : Il colpo grosso di Anna Tatangelo al Festival di Sanremo. Secondo il settimanale Oggi, la cantante ciociara è pronta a stupire il pubblico dell'Ariston sfoggiando un look inedito, "internazionale e originale". Sarà seducente, con abiti "capaci di valorizzare le sue forme" e firmati da stilisti stran

Vieni da Me - il blitz di Caterina Balivo : chi spedisce al Festival di Sanremo di Baglioni : Durante l’ultima puntata di Vieni da me Francesco Facchinetti, in collegamento con la conduttrice Caterina Balivo, ha rivelato che per la quarta volta sarà l’inviato del programma dal teatro Ariston. In occasione del Festival di Sanremo, giunto alla sua 69° edizione, l’ex dj e attuale manager, in co

Sanremo 2019 : Antonello Venditti ospite del Festival : Antonello Venditti Antonello Venditti salirà sul palco dell’Ariston per la seconda volta. Vincenzo Mollica, nel corso del TG1 di ieri, ha infatti svelato che il cantante romano è nella lista degli ospiti della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1 da martedì 5 a sabato 9 febbraio 2019. Venditti va così ad aggiungersi ai già confermati Giorgia, Elisa, Andrea Bocelli con il figlio Matteo e – come DM ...

Sanremo 2019 : i duetti della quarta serata del Festival : Gue Pequeno Fabrizio Moro si esibirà con Ultimo. Nada sarà sul palco con Motta. E ci sarà anche Gue Pequeno – al suo debutto all’Ariston – che accompagnerà Mahmood. Sono stati svelati i primi dodici duetti (su ventidue) che caratterizzeranno il Festival di Sanremo 2019 nella serata del venerdì. Tra i nomi degli ospiti che affiancheranno i cantanti big per una versione rivisitata del loro brano in gara ci sono anche Ermal Meta, ...

Claudio Bisio - scelti gli stilisti che lo vestiranno al Festival di Sanremo : i nomi : Sanremo: resi noti i nomi degli stilisti che lo vestiranno Claudio Bisio al Festival Chi saranno gli stilisti che vestiranno i tre conduttori del Festival di Sanremo quest’anno? Grazie al settimanale Oggi, e per il momento, sappiamo i nomi delle case di moda scelte da Claudio Bisio. Il conduttore, stando a quanto scritto, sfoggerà un […] L'articolo Claudio Bisio, scelti gli stilisti che lo vestiranno al Festival di Sanremo: i nomi ...

Sanremo 2019 - i duetti dei Big : al Festival anche Tony Hadley - Nada - Ruggeri e una Guzzanti... : Sanremo 2019 inizia a svelare i suoi segreti in occasione del pre-ascolto delle 24 canzoni in gara alla 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana, in programma dal 5 al 9 febbraio.prosegui la letturaSanremo 2019, i duetti dei Big: al Festival anche Tony Hadley, Nada, Ruggeri e una Guzzanti... pubblicato su TVBlog.it 25 gennaio 2019 12:01.

Francesco Facchinetti invade il Festival di Sanremo : Anna Falchi super innamorata del marito - LEGGI In chiusura, l'inviato ha lanciato uno scoop: 'Al Festival ci sarà una cantante internazionale che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo: ha ...

