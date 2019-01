Australian Open 2019 | Finale Djokovic-Nadal | numeri | statistiche e curiosità Tra la

Tennis - la giapponese Naomi Osaka vince gli Australian Open e diventa la nuova numero 1 del mondo : Il Tennis femminile ha una nuova numero 1 del mondo: è la 21enne giapponese Naomi Osaka, che oggi ha vinto a Melbourne gli Australian Open battendo in finale la ceca Petra Kvitova col punteggio di 7-6, 5-7, 6-4. Per la Osaka si tratta del secondo torneo del Grande Slam consecutivo vinto, dopo lo Us

Australian Open - Petra Kvitova commovente : “la mia vittoria due anni fa dopo l’aggressione subita” : Petra Kvitova è stata vittima di un’aggressione due anni fa, un uomo armato di coltello ha ferito la tennista alla mano complicandone la carriera “Volevo vincere e alzare il trofeo, ma penso di avere già vinto due anni fa. Per me è tutto incredibile, ancora non mi rendo davvero conto di avere giocato la finale“. Petra Kvitova non perde il sorriso dopo la sconfitta nella finale dell’Australian Open contro la ...

Djokovic-Nadal - Finale Australian Open 2019 : i precedenti. Il serbo conduce 27-25 : Il numero uno contro il numero due. La Finale maschile degli Australian Open 2019 metterà di fronte Novak Djokovic e Rafael Nadal. L’ennesimo scontro di una battaglia infinita, forse quello più atteso. Lo scontro numero 53 ed il serbo è attualmente in vantaggio per 27-25. Sicuramente lo scontro più emozionante è stato quello dell’incredibile Finale degli Australian Open 2012, vinta da Novak Djokovic su Rafael Nadal in cinque set con ...

VIDEO Naomi Osaka-Petra Kvitova Highlights Australian Open - la giapponese trionfa in finale a Melbourne ed è la nuova numero uno del mondo : Naomi Osaka è la nuova campionessa degli Australian Open, edizione 2019. La giapponese ha sconfitto al termine di una stupenda finale la ceca Petra Kvitova con il punteggio di 7-6 (2) 5-7 6-4 in 2 ore e 30 minuti di partita. Un match molto emozionante con tanti ribaltamenti di fronte, al cospetto di due giocatrici che hanno fatto ricorso anche all’ultima goccia di energia per imporsi. E’ Osaka a festeggiare, bissando il trionfo degli ...

Australian Open - Osaka show! “Tocca a me parlare?” - poi dimentica il discorso : e quanto pesa quel trofeo! [VIDEO] : Naomi Osaka show nel discorso post vittoria degli Australian Open: con la solità aria stralunata, la tennista giapponese conquista il pubblico a suon di gaffe Nei discorso successivi ad una finale di tennis siamo abituati a vedere il solito pacchetto di cliche: discorsi solenni, frasi fatte, ringraziamenti di rito a pubblico e avversaria. Qualche tennista al massimo si lascia andare alle proprie emozioni, versando una o due lacrime. Poi ...

Australian Open – Kvitova - sconfitta e lacrime… di gioia : “ho rischiato il ritiro - oggi sono qui e non riesco a crederci…” : Petra Kvitova in lacrime dopo la sconfitta nella finale degli Austarlian Open contro Osaka: la tennista ceca ricorda l’aggressione subita nel 2016 e omaggia il suo ritorno in una finale Slam Niente favola per Petra Kvitova. La tennista ceca, accoltellata alla mano da un rapinatore sul finire del 2016, ha sognato di coronare il suo ritorno al top nel tennis firmando la doppietta Australian Open e n°1 WTA. Sulla sua strada però, una ...

Australian Open - Lorenzo Musetti trionfa tra gli juniores : è il primo italiano : Un tie break ad alta tensione, un match point annullato, il trionfo al quarto match point a favore. Lorenzo Musetti è il primo azzurrino a conquistare Melbourne. Dopo la finale persa agli US open lo scorso settembre, ha centrato il titolo agli Australian open junior. Il 16enne di Carrara, prima test

