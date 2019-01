Ancelotti: «Mi ha fatto arrabbiare l’ammonizione di Fabian, che non c’era»

ilnapolista

(Di sabato 26 gennaio 2019) «Dobbiamo limitare gli errori semplici» Nel secondo tempo abbiamo provato vincere, nel primo tempo abbiamo regalato, soprattutto a livello di intensità e nelle transizioni.Nel secondo tempo abbiamo avuto tante opportunità, siamo stati imprecisi, abbiamo tirato molto centralmenteÈ l’ultimo step, vincere anche contro le grandi. non è detto che qua si doveva vincere per forza, ci abbiamo provato.Ho detto una parolaccia generica, inizia con la c e finisce con la o ma non era rivolta all’arbitro. Mi hal’ammonizione diche non era neanche ammonizione. Speriamo che ci tolgano quest’ammonizione. Sarà difficile.Primo tempo con poca intensità, poca pressione, difesa rimaneva troppo indietro, troppo in ritardo nel pressing, il primo tempo lo abbiamo regalato. Il secondo è stato diverso.«Allan è stato contattato dal PSG, non si ...