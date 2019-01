Skeleton | Coppa del Mondo Sankt Moritz 2019 | Yun Sungbin vince davanti a Tretiakov e lo

Skeleton - Coppa del Mondo Igls 2019 : Janine Floch vince in casa e centra anche l’oro europeo : I casi della vita… Una settimana fa a Koenigssee, in Germania, si sarebbe dovuta disputare la quarta tappa della Coppa del Mondo di Skeleton 2019, valevole anche come campionato europeo. La troppa neve caduta ha portato alla cancellazione dell’intero fine settimana, per cui tutto è stato rimandato a Igls-Innsbruck nella giornata odierna. Sulla pista austriaca sono saltate tutte le previsioni e il successo è andato proprio alla ...

Skeleton - Coppa del Mondo Igls 2019 : Martins Dukurs vince gara e oro europeo - Yun Sungbin accorcia in classifica su Tretiakov : Martins Dukurs non sbaglia e vince la gara di Igls-Innsbruck, quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 di Skeleton, valevole anche come campionato europeo, dopo la cancellazione delle gare di Koenigssee della scorsa settimana. Il campione lettone ha fatto segnare il miglior tempo nella prima discesa (53.02), replicando con il secondo (53.15) nella prova successiva, per andare a blindare il suo prezioso successo. Il suo tempo complessivo, 1:46.17 ...

Skeleton - Coppa del Mondo Igls 2019 : si gareggia dopo le prove annullate a Koenigssee - in palio anche il titolo europeo : Torna l’appuntamento con la Coppa del Mondo di Skeleton: dopo lo stop forzato di settimana scorsa a Koenigssee, con le avverse condizioni meteo che hanno costretto la giuria ad annullare le gare, si vola in Austria nel week-end, in quel di Igls, dove si assegnerà anche il titolo europeo (che era inizialmente programmato proprio sul ghiaccio teutonico). Prosegue la grande sfida al maschile, dove il livello medio si è nettamente alzato nelle ...

Skeleton – Coppa Europa : Alessia Crippa ottava ad Altenberg : Alessia Crippa eguaglia il suo miglior risultato in carriera: ancora ottava ad Altenberg in Coppa Europa. Scarpellini decima Alessia Crippa si ripete ad Altenberg eguagliando il suo miglior risultato in carriera in Coppa Europa a 24 ore di distanza dalla best performance di venerdì. L’azzurra classe 2000 chiude ancora una volta ottava confermandosi la numero uno italiana dello Skeleton femminile in questo momento: sulla pista ...

Skeleton – Coppa del mondo : cancellate le gare a Königssee : cancellate le gare di Coppa del mondo a Königssee, i campionati europei saranno recuperati a Igls il 18 gennaio Cancellata la tappa di Coppa del mondo di Skeleton in programma venerdì 11 gennaio a Königssee. Gli organizzatori hanno preso questa decisione a causa della neve che si è abbattuta in questi giorni nella località tedesca e delle cattive previsioni meteo per la notte. “In queste circostanze – si legge nel ...

Skeleton - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : attesi i tedeschi - si assegnano anche i titoli europei : Quarta tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Skeleton 2019: nel week-end si resta in Germania (terza volta consecutiva in terra tedesca), ci si sposta da Altenberg a Koenigssee (che settimana scorsa ha ospitato lo slittino), dove si assegneranno anche i titoli europei. Tra gli uomini fino ad ora è stato un dominio in lungo e in largo della Russia: in Lettonia a Sigulda si è imposto Nikita Tregubov, poi la doppietta del redivivo ...

Skeleton - Coppa del Mondo Altenberg 2019 : Alekander Tretiakov non sbaglia un colpo e vince davanti a Yun Sungbin e Tregubov : Prosegue il grande inizio di stagione del russo Alexander Tretiakov che domina anche ad Altenberg (primo successo personale sulla pista tedesca) ed è sempre più saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di Skeleton 2019. L’oro olimpico di Sochi ha concluso due ottime discese, la seconda disputata sotto una fitta nevicata che ha reso ancor più complicato il tracciato, con il tempo complessivo di 1:55.09 (58.09 ...

Skeleton - Coppa del Mondo Altenberg 2019 : Elena Nikitina beffa Jacqueline Loelling e prova a staccarla in classifica : La russa Elena Nikitina continua nel suo ottimo avvio di stagione e si aggiudica anche la tappa di Altenberg, in Germania, valevole per la Coppa del Mondo di Skeleton 2019. Dopo il successo all’esordio a Sigulda, la nativa di Mosca ha concesso il bis anche sulla pista tedesca, disputando due discese pressoché perfette e chiudendo con il tempo complessivo di 1:57.42, frutto del 58.59 della prima manche e del 58.83 della seconda. Alle sue ...

Skeleton - Coppa del Mondo Altenberg 2019 : Yun Sungbin e Jacqueline Loelling si rimettono in corsa per il vertice : Dopo la sosta natalizia torna la Coppa del Mondo di Skeleton 2019, con la terza tappa stagionale, ad Altenberg, in Germania. Sulla pista della Sassonia, quindi, gli atleti si metteranno nuovamente alla caccia della prima posizione della classifica generale, in una graduatoria quanto mai serrata. Per quanto riguarda le donne, per esempio, davanti a tutte troviamo la russa Elena Nikitina, vincitrice all’esordio a Sigulda, mentre a ...

Skeleton - Coppa del Mondo Winterberg 2018 : Jacqueline Loelling si riscatta - la Russia continua a comandare tra gli uomini : La Coppa del Mondo di Skeleton 2018/19 ha fatto tappa in Germania, a Winterberg, in occasione del secondo appuntamento stagionale. Dopo l’esordio di Sigulda, in Lettonia, la pista della Renania Settentrionale ha regalato risposte importanti con prestazioni che iniziano a dare uno scenario più chiaro alle due competizioni. Tra gli uomini, per esempio, la stagione ha preso il via con gli atleti russi decisamente sugli scudi. Dopo il successo ...

Skeleton - Igls accoglie il gruppo azzurro di Coppa Europa : presenti anche alcuni giovani : Al gruppo di Coppa Europa si aggregano anche i giovani, allenamenti ad Igls per tutta la settimana Allenamenti ad Igls, in Austria, per il gruppo di Coppa Europa di Skeleton, al quale si aggregheranno anche alcuni giovani. Il direttore tecnico Maurizio Oioli ha convocato Amedeo Bagnis, Gabriele Marenchino, Francesco Pellicani, Pietro Augusto Drovanti, Sofie Falkensteiner, Alessia Crippa e Alessandra Fumagalli per il periodo che va da ...

Skeleton - Coppa del Mondo Winterberg 2018 : vince Jacqueline Loelling - ventesima Valentina Margaglio : La parziale delusione di Sigulda è stata ampiamente riscattata. La detentrice della sfera di cristallo, la giovanissima teutonica Jacqueline Loelling, torna alla vittoria nella seconda tappa della Coppa del Mondo di Skeleton 2018-2019: in casa a Winterberg la beniamina del pubblico non ha rivali, sbaragliata la concorrenza con le avversarie tutte staccatissime. Già all’ottavo successo della carriera, la 23enne, che a febbraio si è laureata ...