Sea Watch | «Sono 47 disperati | scappati dalle torture in Libia | “Aprite i porti”»

Sea Watch : «Sono disperati - scappati dalle torture in Libia : “Aprite i porti”» : «Che vadano a Marsiglia». Uno. «Che tornino in Libia». Due. «Se li prenda l’Olanda». Tre. Parleranno di qualche carico di cui sbarazzarsi, vien da pensare. E invece no. Ancora una volta, è come Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Danilo Toninelli discutono di che fine fare a 47 esseri umani, naufraghi, che da una settimana girano nel Mediterraneo in cerca di un porto aperto in cui sbarcare. O meglio: «Almeno un porto in cui attraccare per ...

Ue : Sea Watch - priorità sicurezza a bordo : 15.35 La Commissione Europea "segue attentamente" la vicenda della nave Sea Watch 3 ed è "in contatto con gli Stati membri". Così il portavoce capo della Commissione Margaritis Schinas, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. "La nostra posizione è chiara: la sicurezza delle persone a bordo deve essere la nostra priorità e la nostra prima preoccupazione. Nel Mediterraneo servono con urgenza sistemi prevedibili per far sì che gli sbarchi ...

Migranti - Sea Watch è in acque italiane : La nave è ancorata ad un miglio a largo delle coste di Siracusa, a nord di Punta Maglisi. Il sindaco di Siracusa ha dato la disponibilità ad accogliere i Migranti

La Sea Watch in acque italiane | Di Maio e Toninelli : ci pensi l'Olanda : L'ingresso, secondo quanto si apprende, è stato consentito a causa delle cattive condizioni meteo per garantire la sicurezza dei 47 migranti che si trovano a bordo, ormai da 7 giorni, e dellastessa imbarcazione.

L'Ong è nel mirino : "In corso esami di polizia sull'operato di Sea Watch" : Mentre la Sea Watch è ormeggiata al largo di Siracusa, s'infiamma la polemica politica. De Magistris, Lampedusa e la solita sinistra vorrebbero aprire i porti alla Ong con a bordo 47 migranti. Ma il governo ha deciso di tenere il punto. E la polizia è già al lavoro per verificare se le operazioni di salvataggio messe in campo dall'organizzazione tedesca siano state svolte nel rispetto di tutte le normative nazionali e internazionali.A rivelarlo ...

Migranti : sindaco Siracusa - cittadini pronti ad accogliere in casa ospiti Sea watch : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - Decine di persone, cittadini comuni, sacerdoti, associazioni, sono pronti ad accogliere i 47 Migranti a bordo della Sea watch al largo delle coste di Siracusa. A renderlo noto è il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che rivela all'Adnkronos: "Nelle ultime ore ho ri

Caso Sea Watch - Toninelli : 'I migranti se li prenda l'Olanda' : 'Io fornisco anche un'alternativa: siccome sulla Sea Watch c'è una bandierina olandese che sventola e siccome non mi pare che gli olandesi abbiano ancora detto nulla, trovino la maniera migliore per ...

Salvini scrive all'Olanda : 'Si occupi della Sea Watch - nave è sua' : Roma, 25 gen., askanews, - 'Ho firmato questa mattina una lettera indirizzata al governo olandese, in cui viene ufficialmente incaricato di occuparsi di questa imbarcazione che batte bandiera olandese ...

Migranti tempesta in arrivo - la Sea Watch davanti a Siracusa. Il governo 'Dei 47 a bordo si occupi l Olanda' : Che sia o no l'effetto deterrente del verdetto del tribunale dei ministri che , chiedendo l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso Diciotti, ha sancito l'assoluto dovere di ...

Nuovo caso Sea Watch - Di Maio : conovocare l'ambasciatore olandese : Roma, 25 gen., askanews, - La nave Sea Watch in mare da giorni con 47 migrandi a bordo è ferma al largo di Siracusa per proteggersi dal maltempo ma non può attraccare in porto. "A Sea Watch, per ...

Salvini : Sea Watch - no spazio in Italia : 13.22 "Non c'è alcun desiderio di sequestrare i 47 immigrati della Sea Watch. Non vediamo l'ora di farli arrivare, sani e salvi, in altri Paesi europei. Nessuno spazio in Italia".Così il ministro dell'Interno, Salvini, sul caso Sea Watch. Poi fa sapere di aver inviato una lettera al governo olandese per incaricarlo "ufficialmente" di "occuparsi di questa imbarcazione che batte bandiera olandese".La richiesta di autorizzazione a procedere per ...

Toninelli sulla Sea Watch : “Non hanno rispettato la legge del mare. Vadano in Francia - oppure ci pensi l’Olanda” : “Per quanto riguarda la Sea Watch devo vedere ancora il dossier: certamente l’Italia non ha mai coordinato i soccorsi, li hanno fatti loro che come era già capitato recentemente, purtroppo non hanno rispettato la legge del mare“. Così il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, a margine della commemorazione delle vittime della tragedia ferroviaria di Pioltello, commenta il caso della nave della Ong con ...

Sea Watch : Rossi a Salvini - non deve rassicurare me - ha giurato sulla Costituzione : I suoi amici in Europa " Orban e Kaczy"ski " hanno rifiutato la redistribuzione dei rifugiati proposta dalla Commissione europea, bloccando una politica dell'asilo comune. Il suo governo è andato ...