Sea Watch | la Procura di Catania | «Sbarco immediato dei minori»

L'appello della Sea Watch alla politica : "Aprite i vostri porti e i vostri cuori"' : La pagina Facebook della Ong Sea Watch ha pubblicato un appello rivolto alla politica: ''Ogni vita umana è unica, con i suoi sogni, i suoi amori e le sue speranze se noi non continueremo a cercare e a salvare, quelle vite saranno perse per sempre. Dite ai vostri politici di ...

Sea Watch 3 in acque italiane - chiede di sbarcare : Le ultime notizie dalla nave umanitaria che si è avvicinata alle coste italiane, mentre la procura di Catania chiede lo sbarco dei minori stranieri non accompagnati. Leggi

Sea Watch - UE : "La priorità è la sicurezza dei migranti" : Anche l'Unione Europea, per bocca del portavoce del Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, ha fatto sapere qual è la propria posizione a proposito della nave Sea Watch 3 che ha salvato 47 migranti e ora cerca un porto sicuro mentre aspetta vicino alle coste siciliane. L'Ue, in pratica, ha fatto sapere:"Seguiamo la situazione da vicino, la nostra posizione è molto chiara: la sicurezza delle persone a bordo è la prima preoccupazione, ...

Immigrati - Matteo Salvini : "Avviata indagine della polizia sulla Sea Watch" : "Amici degli scafisti". Così Matteo Salvini ha definito oggi senza mezzi termini la Ong Sea Watch, la cui nave è da ieri ancorata poco fuori dal porto siciliano di Augusta. Il ministro dell'Interno ha annunciato che la polizia è al lavoro per verificare se le operazioni di salvataggio messe in campo

Sea Watch : «Sono 47 disperati - scappati dalle torture in Libia : “Aprite i porti”» : «Che vadano a Marsiglia». Uno. «Che tornino in Libia». Due. «Se li prenda l’Olanda». Tre. Parleranno di qualche carico di cui sbarazzarsi, vien da pensare. E invece no. Ancora una volta, è come Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Danilo Toninelli discutono di che fine fare a 47 esseri umani, naufraghi, che da una settimana girano nel Mediterraneo in cerca di un porto aperto in cui sbarcare. O meglio: «Almeno un porto in cui attraccare per ...

Sea Watch : «Sono disperati - scappati dalle torture in Libia : “Aprite i porti”» : «Che vadano a Marsiglia». Uno. «Che tornino in Libia». Due. «Se li prenda l’Olanda». Tre. Parleranno di qualche carico di cui sbarazzarsi, vien da pensare. E invece no. Ancora una volta, è come Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Danilo Toninelli discutono di che fine fare a 47 esseri umani, naufraghi, che da una settimana girano nel Mediterraneo in cerca di un porto aperto in cui sbarcare. O meglio: «Almeno un porto in cui attraccare per ...

Ue : Sea Watch - priorità sicurezza a bordo : 15.35 La Commissione Europea "segue attentamente" la vicenda della nave Sea Watch 3 ed è "in contatto con gli Stati membri". Così il portavoce capo della Commissione Margaritis Schinas, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. "La nostra posizione è chiara: la sicurezza delle persone a bordo deve essere la nostra priorità e la nostra prima preoccupazione. Nel Mediterraneo servono con urgenza sistemi prevedibili per far sì che gli sbarchi ...

Migranti - Sea Watch è in acque italiane : La nave è ancorata ad un miglio a largo delle coste di Siracusa, a nord di Punta Maglisi. Il sindaco di Siracusa ha dato la disponibilità ad accogliere i Migranti

La Sea Watch in acque italiane | Di Maio e Toninelli : ci pensi l'Olanda : L'ingresso, secondo quanto si apprende, è stato consentito a causa delle cattive condizioni meteo per garantire la sicurezza dei 47 migranti che si trovano a bordo, ormai da 7 giorni, e dellastessa imbarcazione.

L'Ong è nel mirino : "In corso esami di polizia sull'operato di Sea Watch" : Mentre la Sea Watch è ormeggiata al largo di Siracusa, s'infiamma la polemica politica. De Magistris, Lampedusa e la solita sinistra vorrebbero aprire i porti alla Ong con a bordo 47 migranti. Ma il governo ha deciso di tenere il punto. E la polizia è già al lavoro per verificare se le operazioni di salvataggio messe in campo dall'organizzazione tedesca siano state svolte nel rispetto di tutte le normative nazionali e internazionali.A rivelarlo ...

Migranti : sindaco Siracusa - cittadini pronti ad accogliere in casa ospiti Sea watch : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - Decine di persone, cittadini comuni, sacerdoti, associazioni, sono pronti ad accogliere i 47 Migranti a bordo della Sea watch al largo delle coste di Siracusa. A renderlo noto è il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che rivela all'Adnkronos: "Nelle ultime ore ho ri

Caso Sea Watch - Toninelli : 'I migranti se li prenda l'Olanda' : 'Io fornisco anche un'alternativa: siccome sulla Sea Watch c'è una bandierina olandese che sventola e siccome non mi pare che gli olandesi abbiano ancora detto nulla, trovino la maniera migliore per ...

Salvini scrive all'Olanda : 'Si occupi della Sea Watch - nave è sua' : Roma, 25 gen., askanews, - 'Ho firmato questa mattina una lettera indirizzata al governo olandese, in cui viene ufficialmente incaricato di occuparsi di questa imbarcazione che batte bandiera olandese ...

Salvini ha scritto all'Olanda - si occupi della Sea Watch : Roma, 25 gen., askanews, - 'Ho firmato questa mattina una lettera indirizzata al governo olandese, in cui viene ufficialmente incaricato di occuparsi di questa imbarcazione che batte bandiera olandese ...