Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 edge ricevono le patch di sicurezza di gennaio 2019

Samsung continua a "spingere" il Galaxy M20 : questa volta tocca al video con un'attrice di Bollywood : Samsung prosegue nell'opera di promozione della famiglia di smartphone Galaxy M ormai prossima al debutto

Samsung Galaxy Fold : svelati i colori - in Corea sarà anche 5G : Samsung Galaxy Fold potrebbe arrivare sul mercato di casa anche in una variante dotata di 5G; intanto sono state svelate le probabili colorazioni.

Il presunto Samsung Galaxy Sport certificato dall'FCC : ecco le ultime indiscrezioni sulle sue feature : Un nuovo dispositivo indossabile è stato certificato dall'FCC negli Stati Uniti e dall'NRRA in Corea del Sud e sembrerebbe trattarsi del Samsung Galaxy Sport

Samsung Galaxy Volley Cup – Valsabbina anticipa con Filottrano : le Leonesse in campo a caccia della salvezza : Valsabbina anticipa con Filottrano, sabato alle 18 Leonesse in campo. Le sorelle Di Iulio si sfidano nuovamente dopo il colpaccio delle Leonesse al PalaBaldinelli di Osimo all’andata. Fare punti per Brescia significherebbe, matematica a parte, agganciare saldamente la salvezza Dopo la settimana di pausa del campionato, in coincidenza con i Quarti di finale della Coppa Italia, la Banca Valsabbina Millenium Brescia è ritornata ad ...

Tutto quello che sappiamo sul Samsung Galaxy S10 Lite : specifiche e prezzo : Cosa sappiamo finora sul conto del Samsung Galaxy S10 Lite? L'argomento si preannuncia essere altamente interessante, visto che è della versione più economica del prossimo top di gamma asiatico che si sta parlando (il device più alla portata di tutti). Mettiamo a fuoco, a seguire, l'elenco delle specifiche teniche fin qui trapelate: schermo AMOLED da 5.8 pollici QHD+ in formato 19:9, processore Snapdragon 855/Exynos 9820 (a seconda dei mercati ...

I Samsung Galaxy Watch si aggiornano a Tizen OS 4.0.0.1 con migliorie per diversi aspetti dell'esperienza d'uso : Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento software per il suo Galaxy Watch che interessa sia la variante LTE che quella solo Wi-Fi

Computer Mania nel volantino MediaWorld : ribassati Samsung Galaxy S9 Plus - Huawei P20 Lite e iPhone 6S : Il volantino MediaWorld partito oggi 24 gennaio, e valido fino al giorno 30, è all'insegna della 'Computer Mania', con finanziamenti a tasso zero in 10, 20 o 25 rate mensili. Ad essere sinceri, tante sono le opportunità messe sul piatto dal noto megastore rosso dell'elettronica, alcune anche piuttosto succulente (da tenere d'occhio i Computer portatili, se avete necessità di cambiare macchina o acquistare un secondo portatile). Quanto agli ...

Nokia 5 riceve Android 9 Pie - mentre Samsung Galaxy A3 (2017) le patch di dicembre : HMD Global, l'azienda che controlla le sorti dello storico marchio finlandese, ha mantenuto le promesse

Spegnimenti improvvisi per il Samsung Galaxy S7 : tra cause - sentenze e costi per gli utenti : Stanno aumentando in modo preoccupante le segnalazioni da parte degli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S7 e che, allo stesso tempo, stanno riscontrando dei problemi piuttosto gravi. Mi riferisco agli Spegnimenti improvvisi dello smartphone, indipendentemente dal fatto che abbiate portato a termine o meno il download dell'ultimo aggiornamento di gennaio (quello che abbiamo analizzato insieme pochi giorni fa su queste pagine). La ...

Più che definitive le ultime foto di Samsung Galaxy S10 e S10 Plus? Differenze tra i modelli : Impossibile non prestare attenzione alle ultime foto Samsung Galaxy S10 e S10 Plus, appena pubblicate sul web. Il sito AllaboutSamsung ha diramato dei preziosi contributi in immagini con protagonisti proprio i telefoni in uscita il prossimo 20 febbraio. Davvero poco è lasciato all'immaginazione e di fatti possiamo ritenere verosimili tutti i dettagli mostrati. Le foto dei due Samsung Galaxy S10 sono quelle proposte ala fine del nostro ...

In anticipo di una settimana Android Pie sul Samsung Galaxy S9 TIM : segnalato in Italia : Stanno arrivando segnalazioni molto interessanti per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S9 TIM. Dopo la versione no brand, infatti, si tratta probabilmente del modello più popolare di questa famiglia, ragion per cui non poteva non fare rumore oggi 24 gennaio la notizia relativa al rilascio dell'aggiornamento Android Pie. Nei giorni scorsi avevo condiviso con voi un feedback giunto proprio da TIM su Twitter, con il quale la ...

Samsung Galaxy S9 e S9+ brand TIM si aggiornano ad Android 9 Pie : Samsung Galaxy S9 e S9+ brand TIM iniziano a ricevere il tanto atteso aggiornamento ad Android 9 Pie, completo della nuova interfaccia Samsung One UI e delle patch di sicurezza di gennaio 2019.

In discesa Android Pie per Samsung Galaxy S8 - seconda beta disponibile : Siamo arrivati alla seconda beta di Android Pie per i Samsung Galaxy S8, ad un giorno di distanza dallo stesso rilascio bandito per Note 8, come riportato da 'SamMobile'. Nel caso degli ex top di gamma della serie S, i firmware di riferimento sono i seguenti: G950FXXU4ZSAC e G955FXXU4ZSAC, rispettivamente per il modello standard e quello plus. Questa seconda release risolve i disturbi legati alla fotocamera, oltre ai problemi che ...

La seconda beta di Android 9 Pie arriva anche sui Samsung Galaxy S8 ed S8+ : A poche ore di distanza dall'arrivo su Galaxy Note 8, la seconda beta di Android 9 Pie viene distribuita anche sui due fratelli "gemelli" Samsung Galaxy S8