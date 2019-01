Povertà | dal REI al reddito di cittadinanza | in comune lo strumento dell' ISEE

DALLA SIRIA/ Card. Zenari : il Natale di un popolo colpito da bombe e Povertà : In SIRIA milioni di persone sono sfollate, non hanno più niente, eppure questo Natale si vive con un clima più disteso e di gioia

Sanità - Povertà : “All’Inmp i pazienti italiani aumentati dal 6% al 43% in 10 anni : Sempre più italiani negli ambulatori dedicati alle persone indigenti. In 10 anni i connazionali che si sono rivolti all’Istituto per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (Inmp) sono passati dal 6% al 43%. Dal 2008 ad oggi sono stati 450 mila gli accessi in questa struttura che offre cure alle persone in difficoltà, con 20 mila pazienti seguiti ogni anno. Dai migranti, che ...

Ciclismo - la rivelazione di Lance Armstrong : “i miei investimenti in Uber mi hanno salvato dalla Povertà” : L’ex ciclista ha rivelato in un’intervista di aver evitato la bancarotta grazie a 100.000 dollari investiti tanti anni fa in Uber, diventata poi una compagnia miliardaria Lance Armstrong è tornato a parlare, concedendo un’intervista alla CNBC cinque anni dopo l’ultima rilasciata a Oprah Winfrey. Il texano ha parlato sia della sua situazione attuale che dei progetti futuri, rivelando anche un clamoroso retroscena ...