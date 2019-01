Davos | il discorso di Conte è stato splendido Ma il mondo non è umanesimo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 gennaio 2019) di Fabio GrassoEurope of people, by the people, for the people. Con questa frase, il primo ministro Giuseppetermina il suo intervento al World Economic Forum. Un intervento che ha trovato nei media poco risalto. Alla platea del Forum,propone undainuti altamente nobili anche se difficilmente praticabili. Certo che mettere in primo piano le persone, la gente, il popolo, l’operato del governo, la Costituzione, valori e quanto di più elevato ci possa essere – al cospetto di ciò che viene considerato il tempio della sovranità economica mondiale, molto più propensa al monetarismo che agli umanesimi – personalmente mi suscita un misto tra incredulità, sorpresa, scetticismo, ottimismo e pessimismo.All’indomani del fatidico 4 marzo auspicai che i vincitori delle elezioni, non ancora alleati di governo ma prossimi a unirsi per governare, ...