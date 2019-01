Calcio | aereo scomparso | l’appello di Messi e Maradona per continuare le ricerche

Aereo scomparso nella Manica - terribile “curriculum” di incidenti per il modello su cui volava Emiliano Sala : ecco le possibili cause. L’ex fidanzata : “Indagate sulla mafia del Calcio” : Emergono nuovi particolari sull’incidente Aereo che ha coinvolto Emiliano Sala, 28enne calciatore argentino di origini italiane. nella sera di lunedì 21 gennaio, il Piper PA-46, Aereo monomotore a turbina, è sparito sopra Guernsey, nel Canale della Manica. Il presidente del Cardiff, con il quale Sala aveva appena firmato un contratto da 15 milioni di sterline, ha dichiarato che “pregano ancora” per ricevere notizie positive ma che sono tutti ...

