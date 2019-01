Blastingnews

: Sondrio, smascherato falso cieco: truffa per 150mila euro - SkyTG24 : Sondrio, smascherato falso cieco: truffa per 150mila euro - luanageria1991 : Sondrio, smascherato falso cieco mentre cammina in montagna - laviniamarelli : Falso cieco smascherato: faceva gite in montagna -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Un 71enne del sondriese, dichiaratosi, è finito nella rete dei controlli della Guardia di Finanza di: ilinvalido che dal 2007 percepiva l’assegno per cecità assoluta è stato colto in fragrantepasseggiava autonomamente inCongelato il conto corrente del pensionato A finire nei guai, sorpreso are autonomamente dalla Guardia di finanza diè stato proprio un cittadino di 71 anni di cui non si conoscono ancora le generalità.L’uomo circa undici anni fa, in seguito a diverse visite, avrebbe dichiarato la propria invalidità per cecità assoluta percependo così gli assegni previsti dal 2007 sino alla data odierna. L’individuo, secondo quanto dichiarato dal sostituto procuratore della Repubblica diAntonio Cristillo, è stato adesso denunciato per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Secondo quanto ...