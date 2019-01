Non solo Juve-Inter | un altro club italiano su Darmian

Uomini e Donne - Tara perdona Cristian : "Non c'è stato alcun tradimento - solo una leggerezza..." : Tara Gabrieletto ha deciso di perdonare il marito Cristian Gallella, ex tronista di Uomini e Donne, dopo le recenti rivelazioni di Deianira Marzano, la social influencer che, in questo periodo, ne ha avute praticamente per tutti.La Marzano, infatti, aveva accusato l'ex tronista ed ex concorrente de L'Isola dei Famosi di aver flirtato con un'ex attrice hard nel 2016, quindi, durante la storia d'amore con Tara, diventata successivamente sua ...

Suits chiude con la Nona stagione. Meghan Markle tornerà anche solo per un cameo? : Suits chiude con la prossima nona stagione che sarà composta da 10 episodi in onda in onda nell'estate 2019. L'annuncio arriva prima del debutto americano della seconda parte dell'ottava stagione (in Italia la prima parte è iniziata pochi giorni fa su Premium Stories), confermato dal creatore della serie Aaron Korsh che in una lunga intervista con il sito americano deadline ha rivelato ulteriori dettagli su quello che sarà la conclusione ...

Fondi Lega - Belsito : “Io l’unico condannato : sono rimasto solo col cerino in mano. Paga l’esecutore e Non i mandanti” : “sono l’unico a essere rimasto con il cerino in mano. Ho Pagato lo scotto di essere stato il tesoriere che ha eseguito determinati ordini”. Lo ha detto l’ex tesoriere della Lega, Francesco Belsito, dopo la condanna a 1 anno e 8 mesi in appello per la vicenda The Family. In primo grado, nel luglio dello scorso anno, era stato invece condannato a 2 anni e 6 mesi. I giudici della quarta Corte d’Appello di Milano hanno dichiarato ...

Hamburger di melanzane - gustosissima per vegetariani (e Non solo) : Chi ha detto che gli Hamburger di verdure non sono saporiti? Provate questa variante con le melanzane e ne rimarrete incredibilmente colpiti! Un sostituto di un classico Hamburger per i vegetariani e una sfiziosa alternativa per chi, invece, mangia carne. Semplici da realizzare, possono essere preparati anche in anticipo e cotti all'ultimo momento. Deliziosi da mangiare, come detto prima vi conquisteranno al primo morso.[irp] Ingredienti ...

Non più solo materiali a Klimahouse - fiera mette l'uomo al centro : Bolzano, askanews,- Negli ultimi anni la rivoluzione digitale ha cambiato il mondo, ma se c'è un settore dove l'evoluzione si può vedere e toccare con mano questo è l'edilizia. Nuovi materiali e ...

Spello a tutta sicurezza : Non solo controllo di vicinato ma anche nuove telecamere : Spello finisce sotto l'occhio attento delle telecamere. La Splendidissima Colonia Julia è stata, infatti, dotata di un impianto di videosorveglianza "di fondamentale supporto - spiega il sindaco ...

Non solo Castelnuovo. Ecco i migranti lasciati per strada dal decreto Salvini : I migranti che il decreto sicurezza ha reso all'improvviso irregolari, rimuovendo la protezione umanitaria, fino a oggi erano solo un numero – circa 60mila persone secondo l'Ispi – frutto di stime e previsioni, contestato dal governo perché giudicato infondato. Il caso del Cara di Castelnuovo di Por

Festival di Sanremo. No - Non sono solo canzonette : Credo che sbagli chi crede che il Festival di Sanremo non sia un evento politico. Il programma televisivo più visto in Italia, quello che - nel bene e nel male - decide gran parte della colonna sonora delle nostre giornate ha sempre fatto politica, raccontando l'Italia agli italiani. È strano, quindi, che ci si scandalizzi per una dichiarazione “politica” del direttore artistico. Eppure per giorni la questione ha tenuto banco. In una lettera ...

Lega - Non luogo a procedere per i Bossi. Condannato solo Belsito : così Salvini ha salvato il Senatur e il figlio : Vince il patto privato tra l’attuale segretario della Lega e il padre fondatore. La Corte d’Appello di Milano ha disposto il non luogo a procedere per Umberto Bossi e il figlio Renzo imputati per appropriazione indebita con l’ex tesoriere Francesco Belsito. E lo ha fatto in virtù della mancata querela nei loro confronti, che in base alla Per quest’ultimo ha rideterminato la condanna a un anno e 8 mesi e 750 euro di multa pena sospesa. La ...

Uomini e Donne - Angela chiude con Antonio per una questione d'età e perché Non è divorziato (ma solo separato) : "I due punti che mi hanno bloccato sono l'età e che è separato, non divorziato"Queste le parole di Angela, nella puntata di di mercoledì 23 gennaio, nel parlare della fine della sua conoscenza con l'uomo che si era presentato, sette giorni fa. prosegui la letturaUomini e Donne, Angela chiude con Antonio per una questione d'età e perché non è divorziato (ma solo separato) pubblicato su Gossipblog.it 23 gennaio 2019 15:48.

Dehors - è scontro Piunti-Urbinati : 'Non accetto consigli da chi ha dato solo cattivi esempi' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO " Nuovo scontro tra l'amministrazione comunale e la giunta dopo le parole del capogruppo Pd in Regione Fabio Urbinati in merito al caso Dehors. "Mi spiace constatare ancora ...

Non solo Android Auto : tre app per rendere ancora più smart la propria auto : Android auto (al netto di qualche aggiornamento, soprattutto recente, non riuscitissimo) è la più conosciuta, ma esistono altre app che riescono non solo a facilitare l’utilizzo dello smartphone quando si è alla guida ma anche a rendere molto più smart la propria automobile. Tre applicazioni, in particolare, ci hanno colpito. Sono tutte disponibili su Play Store e App Store. Dash Drive smart Si tratta di uno strumento utilissimo per tenere ...

Calciomercato Bologna - Non solo Caceres e Laxalt : possibile novità in attacco : Calciomercato Bologna, proseguono le trattative per quanto concerne gli acquisti di Caceres e Laxalt, ma si cerca anche un attaccante Non solo Caceres e Laxalt nel mirino del Bologna nelle ultime calde ore di Calciomercato. Il club emiliano si è infatti messo sulle tracce del centravanti della Fiorentina Cyril Thereau, date le possibili cessioni di Falcinelli e Destro in attacco. Il centravanti francese non trova spazio in maglia viola ed ...

Milan - Non solo Piatek : Leonardo mette a segno un altro acquisto : Il ds del Milan Leonardo si sta muovendo su più fronti, i rossoneri sono vicinissimi ad un acquisto dal Monaco: i dettagli Milan ad un passo da Leroy Abanda. Un acquisto pensando al futuro da parte dei rossoneri, dato che si tratta di un terzino sinistro di 18 anni del Monaco. Secondo l’Equipe Leonardo sarebbe vicinissimo ad ufficializzare l’acquisto del giovane calciatore, il quale dovrebbe firmare un contratto per 4 stagioni e ...