Maltempo Trieste | bora sostenuta | diversi interventi dei Vigili del Fuoco

meteoweb.eu

: RT @il_piccolo: #Trieste sottozero: possibile allerta ghiaccio in #Carso #maltempo #allertameteofvg - EnergiePERTS : RT @il_piccolo: #Trieste sottozero: possibile allerta ghiaccio in #Carso #maltempo #allertameteofvg - il_piccolo : #Trieste sottozero: possibile allerta ghiaccio in #Carso #maltempo #allertameteofvg - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: L'ondata polare ha portato la neve in #FVG. A #Trieste c'è stato qualche problema lungo le strade a maggiore pendenza e con… -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Ilimperversa in gran parte dell’Italia e alasi fa sentire: unacon le raffiche più violente a 89 Km/h, registrate questa mattina, soffia ininterrottamente dalla notte scorsa sulla città, dove si sta concludendo una giornata di splendido sole ma molto fredda.La, secondo l’Osmer Arpa, continuera’ a soffiare con la stessa intensita’ anche domani per poi attenuarsi nella giornata di sabato. Intanto, proprio il forte vento ha reso necessaria una decina diin citta’ da parte deidelper coperture di tetti, cornicioni, cadute di materiale vario. In particolare, lasarebbe anche una delle cause della caduta in mare di un furgone parcheggiato lungo le Rive. Per recuperarlo, proprio a causa del vento forte, idelhanno operato per circa quattro ore.L'articolo...