Maltempo | spargisale in azione per ghiaccio nel reatino

Le squadre di pronto intervento della Provincia di Terni sono in azione dalla notte appena trascorsa per fronteggiare i problemi di transitabilità sulle strade causati da neve e soprattutto ghiaccio.

attivi spazzaneve e spargisale di Astral spa sulla strada regionale 509 di Forca D'Acero, dal km 20+000 al km 9+680. Al momento attivi solo gli spargisale, per possibile formazione di ghiaccio, sulle strade regionali 627 della Vandra, dal km 34+000 al km 47+250, e 666 di Sora. attivi mezzi spargisali di Astral spa sulle strade regionali 312 Castrense e 313 di Passo Corese Lo comunica in una nota Astral infomobilità.

Sempre attivi spazzaneve di Astral Spa sulle strade regionali 509 Di Forca D'Acero dal km 20+000 al km 9+680, 312 Castrense e 627 della Vandra dal km 34+000 al km 47+250: lo rende noto Astral infomobilità precisando che sono attivi anche gli spargisale per evitare il rischio ghiaccio.

Continua a nevicare sulla strada 509 di Forca D'Acero, dal km 9+680 al km 16+000. Sempre attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa. Lo comunica Astral Infomobilità.

Astral Infomobilità rileva "temperature tra +2° e -1° sulle strade 666 di Sora, della Vandra, Sora Cassino, di Forca D'Acero, 471 di Leonessa, 260 Picente, 577 del Lago di Campotosto, 521 di Morro, 578 Salto Cicolana, 657 Sabina, 313 di Passo Corese, 2 Cassia, 312 Castrense, al momento tutte percorribili". Sulle strade 666 di Sora, 627 della Vandra, Sora Cassino, 509 di Forca D'Acero, dove sono attese nevicate in

L'ondata di gelo non finisce e nelle prime ore di domani è annunciata altra anche nel Lazio. L'Astral ha attivato stasera i mezzi spargisale su diverse arterie regionali e segnala che, al momento, è percorribile la 509 a Forca d'Acero, tra Lazio e Abruzzo. I mezzi saranno impegnati anche nel Reatino, in particolare a Leonessa, Terminillo, Picente, Ternana e sulla regionale del Lago di Campotosto.

La Centrale operativa della Polizia locale e la Protezione civile del Comune di Venezia comunicano che, vista la possibilità di gelate notturne, anche questa sera, a partire dalle ore 22, entreranno in azione gli spargisale. I mezzi interverranno sulla viabilità carrabile non solo della terraferma (oltre che di piazzale Roma e del Tronchetto), ma anche delle isole, per la precisione al Lido di Venezia, a Pellestrina, a San Pietro in Volta e a

Nell'odierno pomeriggio, si è tenuta, presso questa Prefettura, -si legge in una nota – una ulteriore riunione del Comitato Operativo per la viabilità per verificare le condizioni della viabilità interessata dalle nevicate, come da avviso di condizioni metereologiche avverse emesso dal Dipartimento della Protezione civile e per disporre, in via preventiva, tutte le conseguenti iniziative a salvaguardia della pubblica e privata

A causa dell'ondata di gelo che si sta abbattendo in queste ore anche in Sicilia, l'Anas ha attivato i mezzi per prevenire la formazione di ghiaccio sulle strade. I mezzi spazzaneve sono in azione in provincia di Messina, sulla strada statale 116 Randazzo-Capo d'Orlando dal km 3,000 al km 33,000, tra Floresta e Ucria, e sulla strada statale 289 "Di Cesaro'" dal km 15,000 al km 52,500, tra Cesaro' e San

Nella Città metropolitana di Bari, dalle prime ore di questa mattina, secondo le modalità previste e con il coordinamento degli organi preposti nell'ambito di quanto approvato dal Piano neve della Prefettura, sulle strade interessate da gelo e neve vengono eseguiti gli interventi di spargimento sale necessario alla prevenzione delle formazioni gelive, nonché lo sgombero della coltre nevosa. Presso gli uffici della Città Metropolitana di

In vista del peggioramento delle condizioni meteo, il sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti ha convocato nel pomeriggio il tavolo di coordinamento per definire le misure da prendere. Vi hanno partecipato i rappresentanti di Ams, Picenambiente, Ciip, funzionari dei settori Lavori pubblici e Polizia Municipale, corpo volontari di Protezione civile. domani verrà svolto un servizio di spargimento sale, con particolare attenzione per

