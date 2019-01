Flash mob contro fastfood | tafferugli

Tensioni al Flash mob contro il Burger King all'università di Torino : Tensioni tra studenti e forze dell'ordine davanti al Burger King di Torino. Un centinaio di manifestanti del movimento 'Noi Restiamo' stava protestando contro l'apertura del fast food nella nuova ...

Torino - Flash mob contro il fast food all'università : agenti in tenuta antisommossa respingono i contestatori : Tensione al centro Aldo Moro: cento studenti, poi sgomberati, occupano il "Burger King" aperto di recente in locali concessi dall'Ateneo

Liceo Umberto - convegno sui gay : la Lega organizza un Flash mob : Dopo 'Bella Ciao' è il turno di un libro. Il neurologo e coordinatore della Lega a Napoli Paolo Santanelli punta il dito contro quello che definisce 'l'ennesimo tentativo di indottrinamento scolastico ...

Pallavolo – Grande successo per il Flash mob del PalaRadi contro la discriminazione femminile : Grande successo per il Flash Mob promosso al PalaRadi dalla Lega Pallavolo Serie A femminile: pubblico, giocatrici e arbitri insieme contro la discriminazione delle donne Grande successo ha riscosso sabato sera, al PalaRadi di Cremona, il Flash Mob contro la discriminazione delle donne, promosso dalla Lega Pallavolo Serie A femminile in collaborazione con Pomì Casalmaggiore e Il Bisonte Firenze, le squadre impegnate in campo ...

VIDEO Casalmaggiore-Firenze volley - Flash-mob contro la discriminazione femminile per la Supercoppa di calcio : Momento toccante al PalaRadi di Cremona durante Casalmaggiore-Firenze, match valido per la 16^ giornata della Serie A1 di volley femminile. Le due squadre, in sintonia con la Lega volley femminile, si sono schierate contro la discriminazione delle donne, in particolar modo riguardo alle limitazioni di genere poste in occasione della Supercoppa Italiana di calcio che si giocherà mercoledì prossimo a Jeddah (Arabia Saudita) tra Juventus e Milan. ...

Sì Tav - migliaia al Flash-mob di Torino : Mobilitazione in piazza Castello per dire sì alla Tav e alle grandi opere: «Vogliamo il lavoro». Chiamparino: basta perdere tempo, basta ambiguità

I sì Tav tornano in piazza a Torino : Flash mob per sostenere l'opera : Torino torna in piazza, due mesi dopo la prima manifestazione, con un flash mob per dire sì alla Tav. L'appuntamento è in piazza Castello, la stessa dello scorso 10 novembre, per ribadire il sostegno alla Torino-Lione e alle grandi opere come motore di sviluppo del Paese. Attesi in piazza i governatori di Piemonte e Liguria, Sergio Chiamparino e Giovanni Toti, il Pd Maurizio Martina, la Lega con il suo capogruppo Maurizio Molinari. ...