Delrio | Governare non è fare una diretta Facebook

(Di giovedì 24 gennaio 2019)Graziano, capogruppo del PD alla Camera dei Deputati, questa mattina, 24 gennaio 2019, è stato ospite del programma Studio 24 di RaiNews 24. Anche se l'argomento principale è stato il congresso della CGIL che porta alla scelta di Maurizio Landini come nuovo segretario generale, aè stata fatta una domanda anche sulla chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto (vicino Roma) e, in generale, sulle conseguenze del Decreto Salvini.a tal proposito ha detto:"Questa modalità di sgombero è lesiva dei diritti delle persone. Certamente siamo contrari ad ammassare le persone in questi grandi centri, ma ora diventeranno centri di detenzione con il Decreto Salvini. Diventeranno invisibili perché non avranno più documenti, né potranno lavorare o avere assistenza sanitaria"è stato ricordato che anche il PD non è favorevole ai grandi centri di accoglienza per i ...