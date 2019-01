Canone Rai | come chiedere l’esenzione

Canone Rai 2019 in Legge di Bilancio : cosa cambia e importo : Canone Rai 2019 in Legge di Bilancio: cosa cambia e importo importo Canone Rai 2019 e i cambiamenti in Legge di Bilancio Non solo pace fiscale, flat tax e reddito di cittadinanza. Nella bozza della Legge di Bilancio trova spazio anche il Canone Rai 2019, tra le tasse più odiate dagli italiani. Che ricordiamo essere, ormai da luglio 2016, già incluso nella bolletta elettrica. Questo significa che chi ha una fornitura di energia elettrica, paga ...

Esenzione Canone Rai - c’è tempo fino al 31 gennaio : come fare. Ecco i moduli : Tra le scadenze da ricordare per il mese di gennaio 2019, c’è anche quella utile per chiedere l’Esenzione Canone Rai. La tassa sulla Tv più malvista dagli italiani, qualora i cittadini non ne facciano domanda di disdetta, sarà addebitata a rate nella bolletta Enel. Chi volesse quindi liberarsi da questo fardello (e ne avesse i requisiti per farlo) deve affrettarsi e presentare la richiesta di Esenzione entro giovedì 31 gennaio 2019. Riassumiamo ...

Canone Rai - per chiedere l’esenzione c’è tempo fino al 31 gennaio : chi può averla e come : Entro il 31 gennaio è possibile richiedere l'esenzione del pagamento del Canone Rai. Chi può accedere all'agevolazione, a partire dagli over 75 con reddito basso e chi non ha un apparecchio televisivo in casa, e come fare per inviare la dichiarazione e venire così esentati dal pagamento del Canone in bolletta.Continua a leggere

Come chiedere l’esenzione dal Canone Rai : Sarà possibile farlo solo fino al 31 gennaio e solo per alcune categorie di persone, ad esempio per chi non possiede una tv

Canone Rai : ecco come chiedere l'esonero : Ancora pochi giorni e scadrà il termine per chiedere l'esenzione dal pagamento del Canone Rai. I termini, infatti, scadranno il prossimo 31 gennaio. Con l'esonero, chi non ha in casa l'apparecchio Tv,

Canone Rai 2018 : esenzione con pensione sociale - quando è concessa : Canone Rai 2018: esenzione con pensione sociale, quando è concessa esenzione Canone Rai per pensione sociale, si può ottenere È possibile non pagare il Canone se si percepisce la pensione sociale? L’ esenzione dal pagamento del Canone Rai scatta per chi ha 75 anni o più e un reddito inferiore agli 8mila euro annui; in precedenza, tale limite era fissato a 6.713,98 euro. Per il calcolo del reddito bisogna considerare anche tutti quelli ...

Canone Rai 2019 in Legge di Bilancio : cosa cambia e importo : Canone Rai 2019 in Legge di Bilancio: cosa cambia e importo importo Canone Rai 2019 e i cambiamenti in Legge di Bilancio Non solo pace fiscale, flat tax e reddito di cittadinanza. Nella bozza della Legge di Bilancio trova spazio anche il Canone Rai 2019, tra le tasse più odiate dagli italiani. Che ricordiamo essere, ormai da luglio 2016, già incluso nella bolletta elettrica. Questo significa che chi ha una fornitura di energia elettrica, paga ...

Canone Rai 2019 in Legge di Bilancio : cosa cambia e importo : Canone Rai 2019 in Legge di Bilancio: cosa cambia e importo importo Canone Rai 2019 e i cambiamenti in Legge di Bilancio Non solo pace fiscale, flat tax e reddito di cittadinanza. Nella bozza della Legge di Bilancio trova spazio anche il Canone Rai 2019, tra le tasse più odiate dagli italiani. Che ricordiamo essere, ormai da luglio 2016, già incluso nella bolletta elettrica. Questo significa che chi ha una fornitura di energia elettrica, paga ...

Canone Rai 2019 pagato per errore in bolletta : cosa fare per avere indietro i soldi : E' un caso raro, ma può capitare. Vi spieghiamo cosa fare in caso di pagamento del Canone Rai effettuato ma non dovuto...

Canone Rai - ecco come chiedere il rimborso : Se nella bolletta elettrica per errore hai pagato anche il Canone Rai per l'anno, puoi chiedere il rimborso . La Legge di bilancio 2019, L. 145/2018, ha prorogato per il 2019 e per gli anni a seguire ...

Canone Rai 2019 - cosa fare se devi chiedere (o rinnovare) l’esenzione : Nelle disposizioni di legge della nuova manovra finanziaria approvata per il 2019 c’è anche la norma che riguarda il Canone Rai. Anche per il nuovo anno l’importo da pagare sarà di 90 euro e verrà addebitato direttamente nella bolletta elettrica, con dieci rate mensili da gennaio a ottobre, come stabilito a partire dalla legge di stabilità del governo Renzi nel 2016. In sostanza il Canone si applica a chiunque detenga un televisore o “apparecchi ...

Canone Rai 2019 - esenzione : ecco chi non paga : 'Non hai la tv? Per non pagare il Canone Rai 2019 devi presentare la dichiarazione di non detenzione entro il 31 gennaio'. E' quanto ricorda l'Agenzia delle Entrate via Twitter in merito alla ...

Canone Rai 2019 in bolletta : attenzione al doppio addebito (e chi non paga) : Cosa succede in caso di attivazione di una nuova utenza di fornitura di energia elettrica, chi non deve pagare il Canone Rai...

Anno nuovo - stesso Fisco : dal Canone Rai al bollo auto - le scadenze di gennaio 2019 : Il rientro dalle feste natalizie non sarà poi così traumatico, almeno dal punto di vista fiscale. Ma dal 15 gennaio in poi...