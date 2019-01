agi

: RT @Agenzia_Italia: Secondo la comunità ebraica, il #M5S dovrebbe espellere #Lannutti - alessandro_fato : RT @Agenzia_Italia: Secondo la comunità ebraica, il #M5S dovrebbe espellere #Lannutti - fisco24_info : Secondo la comunità ebraica, il M5s dovrebbe espellere Lannutti : 'Io so che il Movimento ha espulso diversi suoi m… - Maucon73 : RT @Agenzia_Italia: Secondo la comunità ebraica, il #M5S dovrebbe espellere #Lannutti -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) "Io so che il Movimento ha espulso diversi suoi membri per motivi assai meno gravi di questo... L'espulsione sarebbe una scelta trasparente ed eloquente". A parlare, in un'intervista al Corriere, è Ruth Dureghello, presidente dellaromana, che ha annunciato oggi una denuncia per istigazione all'odio razziale nei confronti di Elio Lannutti. Il senatore del M5s è finito nella bufera dopo aver condiviso sui social network un link di un sito antisemita tirando in ballo i Rothschild e i "Protocolli dei Savi di Sion", il celebre falso creato dalla polizia zarista sul quale si basa buona parte della retorica anticontemporanea.In attesa che la giustizia faccia il proprio corso, la questione è però politica, ed è esattamente quella sollevata dalla Dureghello, che pure ha apprezzato la ferma presa di distanza del capo politico del ...