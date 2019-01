Pubblicato il trailer di lancio di Resident Evil 2

League of Legends : Pubblicato "Awaken" - il trailer cinematografico della nona stagione : Solo due giorni ci separano dall'inizio della nona stagione di League of Legends (al via il 24 gennaio), e come di consueto Riot Games ha pubblicato un trailer di lancio ad alto tasso di azione e spettacolarità.Apprendiamo da Comicbook che il video è intitolato "Awaken" e mette in scena numerosi personaggi del roster, compresi alcuni, come gli yordle, che raramente sono stati mostrati nei trailer. Possiamo apprezzare anche la presenza della ...

Alien Blackout : una valanga di dislike per il primo trailer Pubblicato : Abbiamo dato una prima occhiata al trailer di Alien: Blackout nella giornata di ieri. Sfortunatamente, l'esclusività mobile del gioco, che arriverà il 24 gennaio, ha generato un'ondata di dislike: i fan hanno criticato fortemente la scelta delle piattaforme.Come riporta Gamerevolution, il trailer, che è stato originariamente caricato ieri mattina prima di essere rimosso e ricaricato più tardi nel corso della giornata, ha già accumulato circa ...

The Walking Dead : The Final Season : Pubblicato un nuovo trailer per l'Episodio 3 : Skybound Games ha condiviso un nuovo trailer per l'Episodio 3 di The Walking Dead: The Final Season.The Walking Dead: The Final Season, dunque, continua il 15 gennaio con la nuova porzione di storia, Broken Toys, e Skybound Games, in vista del lancio, ci ha fornito il filmato riportato da VG247.com.Dopo i licenziamenti in casa Telltale alla fine dell'anno scorso, lo studio ha confermato che The Walking Dead: The Final Season sarebbe stato ...

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2 : Pubblicato l'adrenalinico Championship Trailer : Per festeggiare la partenza del Monster Energy AMA Supercross Championship, Milestone ha pubblicato l'adrenalinico Championship Trailer.Oltre al nuovo video di gameplay, Milestone annuncia anche l'apertura dei pre-order digitali e i bonus in game; tutti i giocatori che effettueranno il pre-order del gioco riceveranno l'Outfit Starting pack, che include due completi ufficiali Thor con tuta, casco, occhiali e stivali.Disponibile l'8 febbraio 2019 ...

Anthem supporterà la tecnologia di Nvidia DLSS. Pubblicato un nuovo trailer in occasione del CES 2019 : L'attesissimo Anthem di BioWare è apparso durante il CES 2019 con un nuovo trailer che offre un breve sguardo ad alcuni nuovi nemici e ambientazioni. Il punto saliente del trailer è quanto l'aspetto di Anthem sia buono abbinato alla tecnologia RTX di Nvidia. In effetti, come riporta Gamingbolt, è stato annunciato che la tecnologia DLSS (Deep Learning Super Sampling) di Nvidia sarà supportata dal titolo.Nvidia ha anche confermato che con ...

One Piece World Seeker : Pubblicato il filmato di apertura e un nuovo trailer : Bandai Namco ha da poco condiviso in rete il filmato d'apertura e il quinto trailer per l'atteso One Piece: World Seeker in occasione del Jump Festa 2019.Come riporta Gematsu, in One Piece: World Seeker i giocatori, nei panni di Monkey D. Luffy, esploreranno Prison Island, devastata dalla guerra diversi anni prima e ora in ripresa grazie all'opera di ricostruzione della Marina. I giocatori affronteranno le missioni degli abitanti dell'isola e ...

Ariana Grande ha Pubblicato il trailer del video di “Thank U - Next” : C'è anche Troye Sivan! The post Ariana Grande ha pubblicato il trailer del video di “Thank U, Next” appeared first on News Mtv Italia.