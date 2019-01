La vera locomotiva franco-tedesca

huffingtonpost

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Due grandi aziende "già in grado di competere sul mercato a livello europeo e internazionale". A superflua dimostrazione di quanto sia delicato il dibattito sul possibile matrimonio industriale tra Alstom e Siemens, la commissaria Ue all'Antitrust Margrethe Vestager ha rilasciato un'intervista al settimanale tedesco Die Ziet in cui raccomanda cautela sulla fusione che tiene sul chi va là i concorrenti europei. Ma senza sbilanciarsi troppo, dal momento che com'è noto le sensibilità all'interno della stessa Commissione sono contrastanti. Il tema è spinoso perché il verdetto di Bruxelles non solo stabilirà le sorti delle due aziende ma definirà i rapporti di forza all'interno della Commissione, e dei vari Paesi nell'Ue. Tant'è che il collegio dei Commissari del 15 gennaio scorso ha già affrontato il tema prima ancora che ...