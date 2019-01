Inter | un difensore fuori dai piani del club

Rinnovo Skriniar - l’Inter aumenta l’offerta al difensore slovacco : Rinnovo Skriniar – Il club nerazzurro sembra essere in procinto di offrire un nuovo contratto a Milan Skriniar. L’obiettivo sarebbe quello di respingere i possibili nuovi assalti da parte di Manchester United e altri potenziali pretendenti sparsi per l’Europa. Il club meneghino avrebbe preparato e migliorato una ulteriore bozza di accordo per convincere il 23enne […] L'articolo Rinnovo Skriniar, l’Inter aumenta ...

Calciomercato Inter - si lavora al rinnovo di Skriniar : presentata una proposta importante al difensore slovacco : Non solo il rinnovo di Icardi, il club nerazzurro ha presentato una proposta di prolungamento anche a Skriniar L’Inter lavora non solo per rinforzare la rosa di Spalletti, ma anche per blindare i giocatori più rappresentativi. Oltre alla trattativa per il rinnovo di Mauro Icardi, il club nerazzurro ne ha iniziata un’altra per il prolungamento di Milan Skriniar, il cui contratto è attualmente in scadenza nel 2022. Marotta e ...

Infortunio Juan Jesus/ Roma - lesione al menisco Interno per il difensore : preoccupazione per Monchi : Roma, tegola Juan Jesus. Problema al ginocchio per il brasiliano durante il match con l'Entella in Italia, sostituito da Marcano

Inter - un ex Milan esalta Skriniar : 'E' il miglior difensore della A' : Juraj Kucka , nuovo centrocampista del Parma , parla a la Gazzetta dello Sport del connazionale Milan Skriniar , centrale dell' Inter : 'Milan sta facendo cose straordinarie. È il miglior difensore della Serie A. Non vedo l'ora di affrontarlo tra tre settimane'.

Inter - proposto un difensore che piace a Roma e Napoli : Nome nuovo per la difesa dell' Inter . Come riferisce il Corriere dello Sport , nelle ultime ore è stato proposto alla dirigenza nerazzurra il centrale classe 1999 Lucas Ribeiro , in forza al Vitoria e nel mirino di Roma e Napoli .

Inter-Godin - affare fatto : le (super) cifre dell’accordo col difensore : Inter-Godin, l’affare più chiacchierato di questa fase del calciomercato è andato in porto, manca solo l’ufficialità Inter-Godin, affare praticamente fatto. Secondo Skysport le parti sarebbero giunte all’accordo per quanto concerne il contratto che legherà ai nerazzurri il centrale uruguayano che arriverà a parametro zero a giugno. Un contratto da 6 milioni di euro ha infatti accontentato le richieste di Godin, un salario ...

Godin Inter - accordo vicino a parametro zero con il difensore : i dettagli : Godin Inter – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’Inter e Diego Godin sarebbero a un passo dall’accordo. Intesa che appare essere in dirittura d’arrivo tra il club nerazzurro e il difensore uruguaiano. Il classe 1986 cosi dovrebbe dire addio all’Atletico Madrid a parametro zero alla scadenza del proprio contratto, vale a dire a […] L'articolo Godin Inter, accordo vicino a parametro zero con il ...

Atalanta - Mancini difensore goleador. E occhio all'Inter... : Quante volte avete notato Toloi là davanti, in pratica da vero esterno offensivo, per poi ritrovarlo dietro, nella sua 'zolla' di terzo di destra pronto a difendere? Di certo, tante. E i suoi 10,220 ...

Empoli - un difensore per Iachini : si guarda in casa Inter : Se c’è un reparto dell’Empoli che funziona meno degli altri, quello è senza dubbio la difesa. La squadra toscana ha subito molti gol che le sono costati diversi punti. Per questo, con il mercato ormai alle porte, il primo obiettivo sarà sicuramente cercare di arrivare a un difensore centrale, soprattutto se Iachini dovesse insistere con una linea a tre. La società del presidente Corsi starebbe pensando a un calciatore ...

Stessa sanzione per Koulibaly e tifosi : due giornate di squalifica al difensore - due turni a porte chiuse per l'Inter : Due gare senza spettatori e una senza il settore dei tifosi più accesi, il secondo anello verde. E' la sanzione stabilita dal giudice sportivo ai danni dell'Inter, all'indomani della partita contro il Napoli, "per cori insultanti di matrice territoriale, reiterati per tutta la durata della gara, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria". Inoltre si punisce il "coro denigratorio di matrice razziale ai danni di Koulibaly.Il ...

Inter-Napoli - ululati razzisti contro il difensore Koulibaly : Cori contro Napoli e i napoletani nel corso di Inter-Napoli, posticipo della 18esima giornata di Serie A. Dopo circa una ventina di minuti dalla Curva Nord sono stati intonati una serie di cori di ...

Inter-Napoli - sciocchezza colossale di Koulibaly : il difensore azzurro espulso per… applauso all’arbitro [VIDEO] : Il difensore senegalese prima viene ammonito per un fallo su Politano, poi applaude l’arbitro e viene espulso da Mazzoleni sciocchezza di Kalidou Koulibaly nel finale di Inter-Napoli, il difensore senegalese si fa espellere da Mazzoleni per un applauso ironico rivolto all’indirizzo del direttore di gara. Il giocatore azzurro prima commette fallo su Politano, ricevendo il cartellino giallo. Una sanzione che manda su tutte le ...

Calciomercato : Simeone Interessato a un difensore della Roma : C’è aria di rivoluzione in casa Atletico Madrid: in estate, i colchoneros perderanno Filipe Luis e Juanfran a parametro zero, e anche Godin sarebbe orientato all’addio a fine stagione. Come se non bastasse, il Bayern Monaco ha intenzione di pagare la clausola di Lucas Hernandez, altro tassello importante della retroguardia di Simeone. Il Cholo sta cominciando a perlustrare il mercato per individuare i sostituti dei partenti e, ...

Calciomercato - offerto un difensore della Premier League a Inter e Roma : Il nuovo corso del Chelsea con Maurizio Sarri in panchina non prevede più spazio per Gary Cahill, che quest’anno in Premier League ha giocato solo ventuno minuti. Con la riapertura del mercato nel mese di gennaio potrebbe essere già tempo di cambiare aria per il difensore inglese che, secondo TMW, è stato proposto dal suo entourage a Inter e Roma. Nelle fila nerazzurre Cahill potrebbe coprire un’eventuale partenza di ...