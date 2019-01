Cagliari | arriva Oliva Piace Mancosu e stand-by Farias

Diretta 4 Ristoranti : il van di Alessandro Borghese Arriva a Cagliari : Torna stasera su Sky Uno la terza puntata, della quarta stagione, di 4 Ristoranti, il cooking show che va alla scoperta della miglior ristorazione italiana, condotto da Alessandro Borghese. Nello scorso appuntamento lo chef è andato alla ricerca del miglior ristorante di cucina di laguna del Delta del Po Veneto; è stata Pamela, con il suo locale a conduzione familiare Osteria Arcadia, a portarsi a casa l’assegno di cinquemila euro da poter ...

Cagliari - una contropartita per arrivare a Mancosu : Alessandro Deiola , centrocampista di proprietà del Cagliari ma in prestito al Parma , può finire in Serie B. Come scrive il Corriere dello Sport , il club sardo lo vuole inserire nella trattativa con il Lecce per Marco Mancosu .

Calciomercato Cagliari - dopo Birsa arriva il secondo acquisto invernale : Calciomercato Cagliari, il club del presidente Giulini sta lavorando su diversi fronti in chiave mercato: la situazione Calciomercato Cagliari – Il club sardo si sta muovendo su diversi fronti per rafforzare la squadra, ma anche in uscita per sfoltire la rosa a disposizione di mister Maran. Noto l’arrivo di Birsa alla corte del tecnico, in uscita Dessena destinato al Brescia, mentre si lavora alla cessione di Cigarini al ...

Cagliari - può arrivare Peluso : Secondo quanto riportato da Sky Sport , Federico Peluso può lasciare il Sassuolo a gennaio per trasferirsi al Cagliari.

Il Cagliari pareggia con la Roma - Panatta contro Marco Sau : “La palla è passata in mezzo a tutti ed è arrivato ‘sto sorcio” : Un gol di Marco Sau al 95° minuto ha permesso al Cagliari di pareggiare contro la Roma, una rimonta sorprendente considerando che i sardi erano rimasti in nove dopo una doppia espulsione e che la squadra di Di Francesco era in vantaggio per due reti a zero fino all’84° minuto. Una vera e propria beffa che ha creato molta agitazione intorno alla squadra della Capitale, con i tifosi furiosi per la crisi giallorossa. Argomento che finisce al ...