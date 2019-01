Bimba scomparsa a 20 mesi | il papà | “Morta soffocata | le ho dato fuoco”

Cagliari - Bimba di 20 mesi scomparsa - il padre : 'Morta soffocata - le ho dato fuoco' : Una vicenda inquietante e che ancora non è giunta alla conclusione quella avvenuta nella provincia di Cagliari, dove le forze dell'ordine stanno ancora cercando il corpicino della piccola Esperanza Lara. Fino a poche ore fa si trattava di un vero e proprio giallo, visto che la piccola di appena venti mesi è scomparsa lo scorso 23 dicembre. Da quel momento, secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage, la polizia indaga su questo episodio e le ...

Sardegna - il padre della Bimba scomparsa : 'Ho bruciato il corpo ma non l’ho uccisa' : Ci sono solo due certezze, purtroppo. La prima è che Esperanza, la bimba rom di soli 20 mesi scomparsa da Cagliari lo scorso 23 dicembre, è morta. La seconda è che il suo corpicino non è stato ancora ritrovato. della sua sparizione – per la cronaca - sono accusati i suoi genitori: Slavko Seferovic e la moglie Dragana Ahmetovic, entrambi di 28 anni. I due si trovano nel carcere di Uta e da giorni, vengono sentiti ininterrottamente dagli ...

Cagliari - Bimba rom di 20 mesi scomparsa : arrestati i genitori con l’accusa di omicidio : Non deve essere stata una vita facile quella di Esperanza: 20 mesi passati in un vecchio furgone malconcio, tra la ruggine e la sporcizia, insieme ai quattro fratelli maggiori ed ai genitori. Non avevano una dimora fissa e, come d’abitudine per i rom, si spostavano di continuo in Sardegna. Poi, lo scorso 23 dicembre, un rogo ha distrutto la loro casa su quattro ruote: si diceva che dentro ci fosse la bambina, ma gli uomini della squadra mobile ...

