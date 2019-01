USA | crolla la vendita di case esistenti a dicembre

Meteo shock negli USA - mostruoso tornado in Alabama : edifici crollati e auto rovesciate - evento anomalo fuori stagione [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/5 ...

USA - Trump : Impeachment? Si vuol far crollare la Borsa - : Se si vuol far cadere la Borsa, basta mettere sotto impeachmente Trump: è lo stesso presidente americano Donald Trump a scriverlo su Twitter: "L'economia - si legge - è una delle migliori nella nostra storia, con la disoccupazione al punto più basso in 50 anni e il mercato dei titoli pronto di nuovo a battere …

Trump avverte : "Se volete vedere crollare la Borsa - mettetemi in stato di accUSA! : ""L'economia è una delle migliori nella nostra storia, con la disoccupazione al livello più basso da 50 anni e la Borsa pronta per segnare nuovamente un record (stabilito da noi molte volte) e tutto quello che si è sentito ieri, basato su una storia falsa, è impeachment. Se volete vedere crollare la Borsa, mettetemi in stato di accusa!": lo twitta Donald Trump, dopo che il procuratore speciale del Russiagate Robert ...

Mercato auto - l'Europa tiene ma crolla il diesel. Fca conferma quota nel Vecchio Continente e avanza in USA : DETROIT - Due mercati dell'auyo stabili, ma con un'atmosfera diversa. Ieri l'Acea, l'associazione dei costruttori europei, ha diffuso i dati di vendita 2018 nel Continente....

USA - bene vinili e cassette - crollano i cd : Dischi in vinile e musicassette sono ancora vivi e vegeti nel mercato musicale statunitense, e anzi nel 2018 hanno fatto registrare aumenti delle vendite a due cifre. Lo riporta l'indagine della ...

Prezzo oro ai massimi da sei mesi mentre azioni USA crollano : Secondo l'analista una quantità crescente di dati indica che l'economia cinese sta perdendo forza. L'oro è salito al livello più alto dal 15 giugno, aumentando di quasi lo 0,5% a $ 1,287,40 l'oncia e ...

A Magnitogorsk - in Russia - un palazzo è parzialmente crollato a caUSA di un’esplosione : sono morte almeno 4 persone : A Magnitogorsk, in Russia, un palazzo è parzialmente crollato a causa di un’esplosione provocata probabilmente da una fuga di gas: sono morte almeno 4 persone e ci sono decine di dispersi. L’esplosione è avvenuta quando in Italia erano circa le

Etna - terremoto a nord di Catania : case e chiese crollate - feriti lievi. ChiUSA autostrada : Dieci persone ferite, in maniera non grave, case e chiese crollate, una famiglia salva per miracolo, tantissima paura in gran parte della Sicilia orientale. È il bilancio del terremoto...

Maltempo Palermo : crolla controsoffitto in liceo - strada chiUSA per frana : A causa del Maltempo si è registrata una infiltrazione d’acqua, che ha provocato il crollo di una parte del controsoffitto nel liceo “Regina Margherita“, nel centro storico di Palermo. Il cedimento si è verificato stamattina. Non si registrano non ci sono feriti. A causa delle avverse condizioni meteo, la strada statale 643 ”Di Polizzi” è provvisoriamente chiusa dal km 6,000 al km 6,500, in località Polizzi Generosa ...

Tenaris crolla in Borsa su notizia accUSA corruzione Rocca in Argentina : Giornata da dimenticare per Tenaris , che tratta in perdita del 7,97% sui valori precedenti. Il titolo è scivolato dopo la notizia che Paolo Rocca, CEO della controllante Techint , controllante di ...

USA - crollano gli ordinativi di beni durevoli : Brusco stop per gli ordinativi di beni durevoli americani, nettamente al di sotto delle aspettative del mercato. Nel mese di ottobre , gli ordini si sono attestati a 248,5 miliardi di dollari, ...

Diga crollata - Ravegnana chiUSA : a dicembre il progetto definitivo poi il cantiere : A dicembre sarà pronto il progetto per il definitivo ripristino dell'arginatura, della statale 67 tra Ravenna e Forlì e della campata della traversa di San Bartolo, e si potrà procedere quindi ad ...

Crolla l’accUSA di omicidio per due dei quattro arrestati per la morte di Desirée : Il tribunale del Riesame smonta l’impianto accusatorio della procura di Roma sull’omicidio di Desirée Mariottini, la ragazzina di 16 anni morta il 18 ottobre scorso nell’edificio abbandonato di via dei Lucani 22, nel quartiere romano di San Lorenzo. ...