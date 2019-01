Sci | salta prova per libera Kitzbuehel

Celentano avrebbe laSciato Verona : potrebbe saltare lo spettacolo che accompagna Adrian : L'attesa per "Adrian" sta per terminare, ma sembra che qualcosa non sia andata per il verso giusto. Il cartone animato ideato, scritto e diretto da Adriano Celentano si appresta al debutto su Canale 5. La serie vede il protagonista, un supereroe in chiave moderna, impegnato in una strenua lotta per salvare l'umanità dall'omologazione. La prima puntata andrà in onda lunedì 21 gennaio in prima serata, e dovrebbe essere accompagnata da uno ...

Matteo Salvini - il vero piano : far saltare il governo appena Berlusconi uScirà definitivamente di scena : A fine di maggio, subito dopo le elezioni europee, il famoso "contratto di governo" che unisce Lega e 5 Stelle, cesserà di essere in vigore. Il voto, infatti, ridefinirà quasi certamente il quadro politico italiano e tenere in vita un documento programmatico nato con una Lega al 17% e un M5S al 34%

Sci velocità - Simone Origone e Valentina Greggio pronti per la Coppa del Mondo : “sarà un anno esaltante” : I due assi dello sci velocità hanno raccontato le proprie sensazioni in vista della nuova stagione di Coppa del Mondo La stagione dello sci velocità comincerà tra tre settimane e gli atleti italiani, in vista dell’opening stagionale di Coppa del Mondo a Idre Fjall, in Svezia, stanno ultimando a Cervinia la loro preparazione: Valentina Greggio si è allenata sulla pista valdostana sabato scorso con il tecnico Alberto Monticone insieme ...

Il Paradiso delle signore anticipazioni : Nicoletta laScia Riccardo all’altare - le nozze saltano! : Il Paradiso delle signore 3: Nicoletta e Riccardo, il matrimonio non ci sarà! Giunti finalmente a metà della storia, e con ascolti sempre crescenti (segnaliamo una punta del 15% di share nella puntata del 15 gennaio 2019), siamo arrivati al punto cruciale della relazione tra Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello) e Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) de Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni della fiction pomeridiana di Rai 1 parlano di ...

LIVE Biathlon - Sprint maschile Oberhof 2019 in DIRETTA : Loginov fa saltare il banco! Boe e Fourcade da podio. Azzurri imprecisi ma veloci sugli Sci : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta Sprint maschile della Coppa del Mondo di Biathlon. Sulle nevi di Oberhof (Germania) ancdrà in scena la solita sfida a cui siamo ormai abituati nelle ultime stagioni tra Boe e Fourcade o ci sarà qualche sorpresa?. Johannes Boe è il grande protagonista della Coppa del Mondo fino a questo momento. Sarà interessante vedere se avrà mantenuto la condizione di dicembre e come affronterà un ...

Bologna - Antonelli se salta Spinazzola. Piace Widmer. Occhio alle uScite : Da Mbaye, deciso a restare in rossoblù, a De Maio, da Falcinelli, richiesto da Parma e Frosinone, a Destro, Krejci, Dijks e Paz, la lista-dismissioni pare lunga ma non del tutto smaltibile. La ...

Sci alpino - niente da fare per Irene Curtoni : l’azzurra salta lo slalom di Flachau per problemi alla schiena : slalom femminile di Flachau, Irene Curtoni dà forfait per un problema alla schiena Sono diventate sessantasei le partenti nel sesto slalom femminile della stagione di Coppa del mondo in programma sulla pista intitolata al campione di casa Hermann Maier a Flachau (prima manche alle ore 18.00, seconda manche alle ore 20.45 con diretta tv su Raisport ed Eurosport): Irene Curtoni ha dovuto dare forfait per una lombalgia acuta. Apre con il ...

Michael Pachter : Sony è una Sciocca a saltare l’E3 2019 : L’E3 è indubbiamente uno degli eventi videoludici più attesi non solo dai videogiocatori e consumatori, ma anche e sopratutto dagli sviluppatori, i quali colgono l’occasione per fare i propri annunci e mostrare i titoli in sviluppo da tempo a coloro che li attendono con ansia. Quest’anno Sony per la prima volta non sarà presente alla fiera con una conferenza. Il noto analista Michael Pachter ha definito la ...

"Sony? Sciocca a saltare l'E3 2019 ma tornerà" : Il fatto che Sony e l'universo PlayStation salteranno l'E3 2019 è cosa ormai più che risaputa e intorno all'assenza si sono scatenati rumor, supposizioni e opinioni di vario tipo. Anche l'analista Michael Pachter è tornato sull'argomento bollando la mossa della compagnia nipponica come qualcosa di semplicemente "sciocco"."Penso che questa sia una decisione isolata e che sia pessima. Penso che internamente abbiano in qualche modo pensato che non ...

"Sony? Sciocca a saltare l'E3 2019 ma tornerà" : Il fatto che Sony e l'universo PlayStation salteranno l'E3 2019 è cosa ormai più che risaputa e intorno all'assenza si sono scatenati rumor, supposizioni e opinioni di vario tipo. Anche l'analista Michael Pachter è tornato sull'argomento bollando la mossa della compagnia nipponica come qualcosa di semplicemente "sciocco"."Penso che questa sia una decisione isolata e che sia pessima. Penso che internamente abbiano in qualche modo pensato che non ...

Sci alpino - Peter Fill salta il week-end di CdM a Bormio : infortunio alla schiena per l’azzurro : L’azzurro costretto a rinunciare alle gare di Bormio a causa di un forte mal di schiena Peter Fill rinuncia a partecipare alle gare della Coppa del Mondo maschile sulla pista Stelvio di Bormio in programma venerdì e sabato, a causa di un forte mal di schiena. AFP/LaPresse “alla vigilia di Natale – spiega il discesista azzurro – allenandomi in slalom a Selva di Val Gardena mi sono procurato uno stiramento alla schiena sul lato ...

Juventus - Cristiano Ronaldo traScina i bianconeri : CR7 esalta i suoi compagni di squadra anche sui social [FOTO] : L’attaccante portoghese ha postato sui social la foto della sua esultanza a Bergamo, complimentandosi con i suoi compagni trascinatore dentro e fuori dal campo, Cristiano Ronaldo si è ormai letteralmente caricato sulle spalle la Juventus. Il portoghese ha infatti prima evitato la prima sconfitta in campionato ai bianconeri, complimentandosi poi con i propri compagni per la prestazione fornita a Bergamo contro l’Atalanta. Un ...

Serie B - probabili formazioni 18ª giornata : BreScia - Tonali salta il derby : La Serie B riparte subito con la 18ª giornata, penultima del girone d'andata. In programma nel pomeriggio del 26 dicembre due partite: il sentito derby lombardo tra Brescia e Cremonese, la sfida ...

BreScia - Tonali salta il derby. Livorno a Carpi senza Diamanti : La Serie B riparte subito con la 18ª giornata, penultima del girone d'andata. In programma nel pomeriggio del 26 dicembre due partite: il sentito derby lombardo tra Brescia e Cremonese, la sfida ...