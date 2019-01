Sbarchi | le ong ci riprovano Ma Salvini | Chiamate Soros

Salvini attacca le Ong. 'di nuovo in mare e tornano i morti'. Pd : 'zero Sbarchi perché la gente muore' : Riesplode la polemica politica. 'A marzo tornerò in Africa' dice il ministro dell'Interno che aggiunge: 'cuori aperti ma porti restano chiusi'. Il cordoglio del presidente Mattarella e l'impegno del premier Conte: 'dopo il ...

MIGRANTI SEA WATCH - SALVINI "ZERO Sbarchi - GIÀ DATO"/ Toninelli "lezione a Ue" : Ong "non separare famiglie" : MIGRANTI Sea WATCH e Sea Eye, SALVINI: 'zero SBARCHI, già dato'. Ultime notizie, Toninelli con Di Maio: l'appello del Papa per ora non smuove

Migranti - Salvini : non cediamo a ricatti - navi Ong Sbarchino a Malta : "Non cediamo ai ricatti. Due navi Ong sono in acque territoriali maltesi: le persone a bordo devono essere fatte sbarcare a La Valletta". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ...

Di Maio : «Accogliamo donne e bimbi - Malta autorizzi gli Sbarchi». Salvini : «Su navi Ong non cambio idea» : Luigi Di Maio interviene sui social network sull'emergenza delle due navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye in acque maltesi. «Malta faccia sbarcare subito donne e bambini da quelle...