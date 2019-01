Governo nomina Lino Banfi in commissione Unesco

Beni confiscati - Governo nomina Frattasi capo Agenzia nazionale : Il prefetto Bruno Frattasi lascia il compito di capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e assume l'incarico di Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. Lo ha deciso questa sera il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Parco del Circeo - Governo battuto in Senato sulla nomina del presidente : la Lega vota con Fi. Ira dei 5Stelle : No alla nomina del generale del corpo d'armata dei carabinieri Antonio Ricciardi alla presidenza dell'ente Parco del Circeo. Il governo è stato battuto in commissione ambiente a Palazzo Madama dove è ...

Trasporti - Governo nomina Mortellaro direttore Agenzia sicurezza : Roma, 10 gen., askanews, - Alfredo Principio Mortellaro sarà il direttore della nuova Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, Ansfisa,, ...

Turismo - il Governo nomina Palmucci presidente dell'Enit : Roma, 10 gen., askanews, - Giorgio Palmucci è il nuovo presidente dell'Enit, l'agenzia nazionale del Turismo. Il consiglio dei ministri, afferma Palazzo Chigi, su proposta del responsabile delle ...

Albania : rimpasto di Governo - presidente Meta respinge nomina nuovo ministro degli Esteri : I decreti per altri quattro ministri - Anila Denaj alle Finanze e Economia, Belinda Balluku alle Infrastrutture ed Energia, Besa Shahini... , Alt,

Il re dell’Arabia Saudita ha nominato un nuovo ministro degli Esteri - come parte di un rimpasto di Governo : Il re dell’Arabia Saudita, re Salman, ha nominato un nuovo ministro degli Esteri, annunciando allo stesso tempo un rimpasto più ampio del governo, una decisione che molti osservatori hanno legato alle conseguenze dell’omicidio del giornalista e dissidente Saudita Jamal Khashoggi.

Piaggio Aero - nominato il commissario Toti : il Governo confermi gli investimenti : La procedura per sorteggio: l’incarico è stato assegnato all’avvocato Vincenzo Nicastro. Venerdì incontro al ministero sul futuro dell’azienda

Servizi segreti - nominati i vertici Il Governo sceglie 2 generali Gdf : Il governo ha sciolto il rebus delle nomine ai Servizi segreti. il generale della Gdf Gennaro Vecchione e il generale Luciano Carta, sempre della Finanza, sostituiscono Pansa e Manenti Segui su affaritaliani.it

Tim sale in Borsa dopo la nomina di Gubitosi. Calenda sulla rete : "Il Governo ci copia e male" : MILANO - Il titolo Tim apre in rialzo la prima giornata di Borsa dopo la nomina di Luigi Gubitosi ad amministratore delegato, avvenuta nel consiglio di amministrazione che si è svolto domenica. Come ...