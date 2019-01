Fedez attacca Saviano e precisa la situazione con J Ax | ' C' è un accordo di riservatezza'

Blastingnews

(Di martedì 22 gennaio 2019) Sta facendo molto discutere un'intervista di, recentemente concessa a Vanity Fair e disponibile da oggi in edicola. Nonostante il cantante ed influencer milanese sia in procinto di pubblicare il suo prossimo attesissimo album 'Paranoia Airlines', l'intervista sembra focalizzarsi più che altro su questioni extramusicali, motivo per cui è stata subito ripresa da diverse testate giornalistiche, Repubblica in primis, che ha sottolineato più che altro le dichiarazioni del cantante sulla politica di Matteo Salvini: una politica chenon condivide, ma rispetta in quanto frutto di elezioni democratiche.Non finisce qui, perché sulle pagine di Vanity Fair è stato concesso ampio spazio anche ad altre tematiche di cronaca ed attualità politica. Nell'arco della chiacchierata,ha avuto infatti modo di parlare anche di Toninelli, Feltri e, criticando esplicitamente ...