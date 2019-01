Claudia Mori | moglie di Celentano Quando ho conosciuto Adriano non era nessuno

Adrian - spunta una foto pazzesca di Claudia Mori : l'ultimo sospetto su Adriano Celentano : Dopo la prima puntata su Canale 5, Adrian di Adriano Celentano monopolizza le attenzioni televisive. Fari puntati sulla serie animata del Molleggiato disegnata dal maestro Milo Manara. E in molti si sono chiesti chi sia la ragazza che affianca Celentano nella rappresentazione disegnata. Capelli neri

Adriano Celentano conquista il pubblico ma divide. Mistero Claudia Mori : Adrian, il cartoon ideato e diretto da Adriano Celentano e disegnato da Milo Manara, ha conquistato oltre 4 milioni di spettatori con uno share del 19%. Ma il vero trionfo è stato lo show al teatro Camploy di Verona del Molleggiato, dove per altro è comparso per pochi minuti. Il ritorno in televisione dopo 7 anni ha inchiodato al teleschermo quasi 6 milioni di italiani, giocandosi il titolo di trasmissione più vista della serata con La compagnia ...

ADRIAN/ Salta lo show per l'addio di Celentano e Claudia Mori? Il contratto dalla parte del Molleggiato : ADRIAN, Programma a rischio per l'addio di Celentano e Claudia Mori? Ecco i rumors su possibili attriti sul set e a Verona

Mara Venier vuole tornare a recitare : la fiction con Claudia Mori : Il grande ritorno al timone di Domenica In non impedisce a Mara Venier di continuare a sognare e fare progetti lavorativi anche di altra natura. Così la signora della domenica di Rai1 confessa al settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 16 gennaio di voler tornare a recitare. Il progetto c’è già e vede coinvolta la moglie di Adriano Celentano: “In effetti, c’è un progetto con Claudia Mori per una fiction che si chiamerà ...

Mara Venier : "Vorrei tornare a fare l'attrice - ho un progetto con Claudia Mori" : Per una conduttrice ci vuole ora fegato - in questo caso, alla veneziana - ad annunciare il ritorno sul set, dopo la débâcle conclamata del primo episodio della nuova Dottoressa Giò con Barbara d'Urso. E Mara Venier, che sta vivendo una seconda giovinezza televisiva, sembra averne da vendere. Dopo aver rivelato qualche mese fa a Tv Talk il desiderio di tornare sul set, ora la conduttrice sceglie il settimanale Chi per confermare ...

Claudia Mori - moglie di Adriano Celentano/ L'orgoglio del Molleggiato : "La più bella l'ho sposata io" : Claudia Mori e Adriano Celentano, 54 anni dopo sono ancora 'la coppia più bella del mondo', tra successi, amore e difficoltà

Claudia Galanti : "Quando mia figlia morì - ho rischiato di perdermi il suo funerale. L'America? Non posso - sono piena di debiti" : "sono fuggita a Parigi per scappare da Gianluca Vacchi con cui ho avuto una storia. Mi manca la famiglia e con Arnaud volevo cambiare il ciclo della mia vita". Si racconta a cuore aperto Claudia Galanti ai telespettatori di Rivelo, il nuovo programma condotto da Lorena Boccia. Ospite della puntata proprio Claudia Galanti che ha dovuto subire la perdita della sua terza figlia, Indila, morta a pochi mesi di vita per un rigurgito in culla."Quando ...

Marina Suma : 'Claudia Mori era gelosa. Jerry Calà mi ha corteggiata' : Michelle Hunziker, bellezza in rosso sui social - LEGGI La decisione di allontanarsi dal mondo televisivo è arrivata dopo il 2003, quando l'attrice, all'epoca 43enne, aveva deciso di intraprendere la ...

Marina Suma : Claudia Mori gelosa di me. Controllava il set con me e Celentano : Nel corso dell’odierna puntata di 'Vieni da me', il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo, Marina Suma si è sottoposta all’intervista della cassettiera, uno degli spazi più emozionanti della trasmissione. --L’attrice ha ripercorso la sua lunga carriera, che l’ha portata a recitare con artisti del calibro di Lello Arena, Johnny Dorelli, Carlo Verdone, Jerry Calà e Adriano Celentano. A proposito del Molleggiato, la Suma ha raccontato ...