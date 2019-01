Bimbo di 4 mesi vomita all' asilo | la maestra lo picchia fino a renderlo cieco

Meningite - Bimbo di due mesi e mezzo trasferito al Salesi : SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA Un bimbo di due mesi e mezzo è stato trasferito e ricoverato al Salesi di Ancona dopo che i genitori lo avevano portato, preoccupati, all'ospedale della Val Vibrata. I medici ...

Bimbo di 4 mesi vomita - maestra di asilo nido lo picchia fino a renderlo cieco : L'unica colpa del piccolo pare fosse quella di aver vomitato, tanto è bastato infatti per far scattare la furia nella maestra che lo ha colpito in testa provocandogli danni al cervello che lo hanno reso cieco. La donna gestiva un asilo abusivo ma i genitori pensavano fosse regolare.Continua a leggere

Russia - madre dà vodka al figlio per addormentarlo : muore Bimbo di 8 mesi : Dalla Russia arriva una storia terribile con protagonista una mamma che, pur di far dormire il proprio bimbo, gli ha somministrato del vodka. Il piccolo aveva solamente 8 mesi ed è morto poco dopo. Il piccolo soffriva di una grave infezione virale Una giovane mamma russa si è resa protagonista di un gesto bruttissimo e con gravi conseguenze. Nadezhda Yarych voleva addormentare il figlio di 8 mesi per farlo smettere di piangere e ha pensato di ...

Infarto fulminante la stronca a soli 25 anni - giovane mamma immigrata lascia un Bimbo di tre mesi : Accertamenti che la donna non ha mai fatto per dedicarsi completamente alla bambina che pochi mesi fa aveva messo al mondo. Trascuratezza che le è costata carissima : ieri l'Infarto quasi fulminante ...

Mette vodka nel biberon del figlio di 8 mesi per farlo dormire - poche ore dopo il Bimbo muore : Una giovane mamma, Nadezhda Yarych, è indagata per aver fatto ingerire al figlio di otto mesi della vodka. Ma l'accusa più grave è quella di averne provocato la morte , il 5 gennaio scorso, . Tutto è ...

Fa bere vodka al figlio di 8 mesi per farlo addormentare - ma il Bimbo muore : “Dovevo uscire” : Nadezhda Yarych è indagata dalla polizia russa dopo che suo figlio di 8 mesi è morto. Il piccolo si è ammalato durante le vacanze di Natale a causa di una infezione virale. Portato all'ospedale per 4 volte, la donna si è sempre rifiutata di farlo ricoverare. Tornata a casa, gli ha dato da bere della vodka per farlo addormentare, ma il piccolo è deceduto. Indagini in corso.Continua a leggere

Sbarco a Torre Melissa - i finanzieri salvano un Bimbo di pochi mesi e la madre : Anche i finanzieri della Sezione Operativa Navale di Crotone hanno partecipato alle operazioni connesse allo Sbarco di migranti delle prime ore del 10 gennaio a Torre Melissa, coadiuvando l'efficace ...

Babysitter uccide Bimbo di due mesi e lo riconsegna alla mamma senza dirle che è morto : Marissa Tietsort, Babysitter 28enne, mamma di 5 figli e in attesa del sesto, è stata accusata in primo grado per l'omicidio di un bambino di due mesi del quale si stava prendendo cura per lavoro. Dopo averlo ucciso, gli avrebbe messo una tuta da sci e lo avrebbe riconsegnato alla mamma senza dirle che era morto: "Non è vero che sono un mostro e una minaccia per la società. Sono una brava mamma".Continua a leggere

RUSSIA - CROLLA PALAZZO : Bimbo DI 11 MESI RITROVATO VIVO/ 'Dopo 35 ore a -27 gradi è un miracolo' : RUSSIA, CROLLA PALAZZO: BIMBO di 11 MESI RITROVATO VIVO. Ultime notizie: dopo 35 ore a meno 27 gradi i soccorritori lo trovano avvolto in una coperta.

Russia - a 35 ore dal crollo di un palazzo estratto vivo Bimbo di 11 mesi : Un crollo che ha provocato almeno sette morti e decine di dispersi. E che ha distrutto un palazzo di dieci piani a Magnitogorsk, nella regione russa degli Urali. Eppure, a 35 ore dall'incidente, i ...

Bimbo di 11 mesi sopravvive 35 ore a meno 18 gradi fra le macerie di un palazzo crollato in Russia : Un neonato di 11 mesi è sopravvissuto per 35 ore tra le macerie di un palazzo di 10 piani in parte crollato a Magnitogorsk, in Russia, sugli Urali, non lontano dal confine con il Kazakistan: sono ...

Russia - esplosione condominio : 8 morti - Bimbo di 11 mesi trovato vivo | : Continua a salire il bilancio delle vittime della tragedia avvenuta il 31 dicembre a Magnitogorsk a causa di una fuga di gas. Oltre 30 persone risultano ancora disperse. I soccorritori hanno ...

Vicenza - Bimbo di 18 mesi muore soffocato dai popcorn : Una terribile tragedia si è verificata nella serata di ieri ad Arcugnano, nel vicentino, dove un bambino di un anno e mezzo è deceduto a causa di un popcorn che purtroppo non è riuscito a deglutire. Il brutto dramma si è verificato sotto gli occhi dei genitori, che hanno fatto di tutto per salvare la vita al bambino. Anche i soccorsi, giunti tempestivamente sul posto, sono stati vani. Pare che la famiglia ieri sera avesse deciso di trascorrere ...

Bimbo di 18 mesi muore soffocato dal popcorn mentre guarda la tv con i genitori : Tragedia lacerante per una coppia di genitori che sabato sera nella loro casa di via Costacolonna in località Torri hanno visto, impotenti, morire il loro secondo figlio di 18...