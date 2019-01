Adrian anche no

Palinsesti Canale 5 - gennaio-marzo 2019 : Chi Vuol Essere Milionario prosegue anche dopo le feste. Adrian dal 21 gennaio : Gerry Scotti - Chi Vuol Essere Milionario? Mentre sta andando in archivio la prima parte di stagione, Mediaset ha stilato i Palinsesti relativi al prossimo inverno. Per Canale 5 si preannunciano mesi piuttosto intensi, soprattutto per quanto riguarda la prima serata, complici i non esaltanti risultati ottenuti finora. Tra novità e conferme, ecco - salvo variazioni - l’offerta della rete diretta da Giancarlo Scheri da gennaio a marzo ...

Palinsesti Canale 5 - gennaio-marzo 2019 : Chi Vuol Essere Milionario prosegue anche dopo le feste. Adrian dal 21 gennaio - Dottoressa Giò dal 13 : Gerry Scotti - Chi Vuol Essere Milionario? Mentre sta andando in archivio la prima parte di stagione, Mediaset ha stilato i Palinsesti relativi al prossimo inverno. Per Canale 5 si preannunciano mesi piuttosto intensi, soprattutto per quanto riguarda la prima serata, complici i non esaltanti risultati ottenuti finora. Tra novità e conferme, ecco - salvo variazioni - l’offerta della rete diretta da Giancarlo Scheri da gennaio a marzo ...

