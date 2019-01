A due anni dalla sua scomparsa Teramo ricorda Davide De Carolis

abruzzo24ore.tv

: Tecnica e potenza: Alen Bokšic descritto in due parole ???? ???? L'ex attaccante croato compie 4?9? anni oggi: lo fest… - UEFAcom_it : Tecnica e potenza: Alen Bokšic descritto in due parole ???? ???? L'ex attaccante croato compie 4?9? anni oggi: lo fest… - angelomangiante : #Federer vs #Tsitsipas 2019 #Federer vs #Sampras 2001 Stesso passaggio di consegne? No, proprio no. La ricordo be… - chiaragribaudo : Ancora un operaio morto sul lavoro. Lascia soli due bambini piccoli. Ancora per un carico sospeso, che è caduto. Bi… -

(Di martedì 22 gennaio 2019)- Giovedì 24 gennaio alle ore 11.00, lungo il Parco Fluviale del Vezzola a, avrà luogo una commemorazione del volontario tecnico dell’elisoccorsoDe, a duetragedia avvenuta sulle montagne di Campo Felice (Aq). Come noto, un elicottero si era levato in volo per recuperare uno sciatore ferito: tra i componenti dell’equipaggio di soccorso c’eraDe, un volontario teramano. L’elicottero non giunse mai all’Ospedale de L’Aquila, dov’era diretto, perché si infranse contro una montagna a causa della visibilità estremamente scarsa. La manifestazione commemorativa vuole avviare un iter per la dedicazione del Parco Fluviale a questo eroico volontario, che in quelle drammatiche giornate del gennaio 2017 si prodigò generosamente, non avendo fatto mancare la sua presenza neanche a Rigopiano, dove contribuì in modo ...