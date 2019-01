Tsitsipas | Federer e Sampras | due cambi della guardia e molte coincidenze

Australian Open - Roger Federer eliminato a Melbourne da Stefanos Tsitsipas : Stefanos Tsitsipas , giovane tennista greco, di 20 anni, quindicesimo nel ranking mondiale, il 20 gennaio 2019 ha vinto agli ottavi di finale degli Australian Open di Melbourne con un risultato di 6-7, 7-6 al primo e secondo set e di 7-5, 7-6, al terzo e quarto set, sbaragliando il campione Roger Federer . Una giornata propizia per Stefanos Tsitsipas La sconfitta di Federer agli Australian Open è però un'occasione per il giovane tennista greco, ...

Australian Open 2019 - tabellone maschile : Nadal e Tiafoe volano ai quarti di finale - Federer sconfitto da Tsitsipas : Si sono disputati quest’oggi i primi quattro incontri degli ottavi di finale del tabellone maschile degli Australian Open 2019 , relativi alla parte bassa del main draw. Andiamo, dunque, ad analizzare quanto accaduto. A dare il via alle danze ci ha pensato il giovane statunitense Frances Tiafoe che, dopo aver eliminato il nostro Andreas Seppi nel terzo turno, si è preso la soddisfazione di sconfiggere per 7-5 7-6 (6) 6-7 (1) 7-5 il bulgaro ...

Australian Open 2019 : Stefanos Tsitsipas spodesta Roger Federer. Il greco si impone in 4 set e vola ai quarti di finale : L’astro nascente greco (n.15 del mondo) Stefanos Tsitsipas compie il miracolo negli Australian Open 2019 e detronizza “Sua Maestà” Roger Federer, campione in carica. Il greco ha superato con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-5, 7-6 l’elvetico in giornata chiaramente negativa. Una prova sottotono dello svizzero che specie con il dritto non è mai riuscito a trovare la continuità giusta al cospetto dell’ellenico, scatenato ...