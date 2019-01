Tim cede ancora in Borsa | -2 | 6% finale

Tim - Elliott : deve procedere in tempi brevi a scorporo rete fissa : Il fondo attivista punta a una politica di cessioni, che include la separazione e possibile vendita di una quota della rete, anche per sostenere le quotazioni delle azioni in borsa.

Luigi Di Maio - i sondaggi e l'ulTima trincea : "Finiamo come Renzi" - cosa succederà se il M5s va sotto il 20% : Non guarda i sondaggi, Luigi Di Maio, ma ci crede e in base a quelli deciderà cosa fare. l'ultima rilevazione di Nando Pagnoncelli per le elezioni europee dà il M5s al 25%, un tracollo rispetto allo scorso marzo. "Non ci prendono mai", ha minimizzato il leader ma la verità, come spiega un retroscena

Luigi Di Maio - i sondaggi e l'ulTima trincea : 'Finiamo come Renzi' - cosa succederà se il M5s va sotto il 20% : Non guarda i sondaggi, Luigi Di Maio , ma ci crede e in base a quelli deciderà cosa fare. l'ultima rilevazione di Nando Pagnoncelli per le elezioni europee dà il M5s al 25% , un tracollo rispetto allo ...

Monza - licenziati su Whatsapp : occupano per una setTimana e l’azienda alla fine cede. “Riassunti quasi tutti gli operai” : Erano stati licenziati in blocco con un messaggio su Whatsapp, subito prima di Natale. “Siamo in chiusura della produzione, domani non venire al lavoro. Attendo conferma, grazie”. Ma i 78 operai della Toncar di Muggiò, industria brianzola specializzata in carte da gioco e figurine (tra i maggiori clienti c’è la storica Panini) si sono presentati lo stesso ai cancelli dello stabilimento di via Sondrio, occupando l’entrata ogni giorno, dall’alba ...

Usa : ispettorato generale - numero famiglie migranti separate al confine più alto rispetto a sTime precedenti : Washington, 17 gen 22:22 - , Agenzia Nova, - Il numero di famiglie di migranti con bambini separate alla frontiera tra Stati Uniti e Messico, a causa della politica di "tolleranza zero" dell'amministrazione Trump, è molto più alto rispetto alle precedenti stime. Secondo una verifica federale rilasciata giovedì, le separazioni delle famiglie iniziarono ...

Cancro - oroscopo Paolo Fox febbraio 2019 : ecco cosa succederà secondo le stelle - UlTime Notizie Flash : Con Paolo Fox e il suo oroscopo per il 2019, andiamo a scoprire come andrà il mese di febbraio 2019 per i nati sotto il segno del Cancro

Tim down in tutta Italia. Problemi su Internet : cosa succede : Tim Official su Twitter conferma il disservizio: "Siamo al lavoro da stamattina, non abbiamo tempistiche"

Succede in Italia - nel breve giro di un paio di setTimane : ... un altro ministro, dello stesso governo, il ministro della sanità, è intento a censire non la qualità professionale, ma le posizioni politiche dei singoli all'interno del mondo della scienza . ...

Basket - ulTima giornata per definire il tabellone di Coppa Italia. Cosa succede a parità di punti? Il regolamento : La LegaBasket Serie A ha pubblicato in data odierna tutte le ipotesi di parità al termine della quindicesima giornata del campionato 2018-2019. La classifica varrà per stabilire le formazioni che disputeranno la Final Eight di Coppa Italia dal 14 al 17 febbraio al Mandela Forum di Firenze, oltre agli accoppiamenti. Ci sono alcune certezze: le cinque squadre che hanno già staccato il pass. Si tratta di Milano (matematicamente prima), Venezia, ...

Mercedes-Benz CLA - UlTimi teaser prima del debutto : Quando mancano ormai poche ore al debutto al CES la Mercedes-Benz ha diffuso altri teaser della CLA, mostrando carrozzeria e interni con dovizia di particolari. La berlina-coupé stavolta mette in risalto il design dei gruppi ottici a led, che al posteriore si allungano orizzontalmente sulla coda, mentre nel frontale riprendono lo stile della cugina Classe A. Da quest'ultima deriva anche l'impostazione degli interni, ma c'è una novità curiosa: un ...

Tour de Ski 2019 - Francesco De Fabiani otTimo sesto nella pursuit di Oberstdorf : il podio della generale non è lontano! Klaebo precede Ustiugov allo sprint : La 15 km skating ad inseguimento del Tour de Ski sorride al norvegese Johannes Klaebo, che conquista la prima gara distance stagionale battendo in volata ad Oberstdorf il russo Sergey Ustiugov, ma la bella notizia di giornata in casa Italia riguarda Francesco De Fabiani, che chiude sesto ed ora, nella mass start in tecnica classica di sabato in Val di Fiemme, potrebbe addirittura puntare al quarto posto in classifica generale. Parte davanti a ...

Tour de Ski 2019 - Francesco De Fabiani otTimo sesto nella pursuit di Oberstdorf : il podio della generale non è lontano! Klaebo precede Ustiugov allo sprint : La prima gara ad inseguimento del Tour de Ski sorride al norvegese Johannes Klaebo, che conquista la prima gara distance stagionale battendo in volata ad Oberstdorf il russo Sergey Ustiugov, ma la bella notizia di giornata in casa Italia riguarda Francesco De Fabiani, che chiude sesto ed ora, nella mass start in tecnica classica di sabato in Val di Fiemme, potrebbe addirittura puntare al quarto posto in classifica generale. Parte davanti a tutti ...

Serale Uomini e Donne - Maria De Filippi cede il Timone alla Galgani : Il grande successo di "Uomini e Donne" in termini di ascolto, ha fatto sbarcare il programma di Maria De Filippi anche in prima serata. Le puntate (probabilmente quattro o sei) dedicate alle scelte degli attuali tronisti Andrea Cerioli, Ivan Gonzalez, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi, Teresa Langella andranno in onda il prossimo febbraio. Maria De Filippi, però questa volta si farà da parte per lasciare il posto a Giulia De Lellis, ex ...

UlTime notizie/ Di oggi - ulTim'ora : Sea Watch e Sea Eye - Malta concede attracco a 32 migranti - 2 gennaio 2019 - : Ultime notizie. Di oggi, ultim'ora. Bari: rapina da milioni di euro a furgone portavalori. Agrigento: esplode bombola a ossigeno, un morto , 2 gennaio 2019,