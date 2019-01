«This is us 3» | quelle lacrime che creano dipendenza

vanityfair

(Di lunedì 21 gennaio 2019)is us 3is us 3is us 3is us 3is us 3is us 3Come fa notare Entertainment Weekly,is us è infallibile nella sua missione di «farci piangere». Tanto che, per definire la serie targata Nbc sulla seguitissima famiglia Pearson (che torna con la terza stagione dal 21 gennaio su Fox Life), la rivista americana ha coniato un nuovo genere, il cosiddetto «emotional procedural». Vale a dire: a un certo punto di ogni puntata non riusciremo più a trattenere le. Ed è per questo che la amiamo.is us ci garantisce uno sfogo programmato e sicuro, un momento catartico nella comodità del nostro divano, un risveglio emotivo che fa da toccasana dopo l’ennesima giornata vissuta col pilota automatico. È un conforto che crea. La scorsa stagione abbiamo versato fiumi diper la morte di Jack, l’eroe indiscusso della serie, morto per ...